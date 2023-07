Maneki Neko repousa ao balcão e vem a dobrar. Conhecido por trazer sorte em dinheiro, o famoso “gato da fortuna” acena ininterruptamente, como quem diz “anda, és bem-vindo”. Não é ao acaso que a tradução literal do nome significa “gato que convida”.

Luzes baixas, um banco corrido que acompanha o longo corredor que termina no balcão. Um néon encarnado com caracteres chineses. Diz Formosa, nome do restaurante dedicado à gastronomia de Taiwan que abriu portas discretamente em Lisboa durante a primavera. Descreve-se não só como pioneiro, mas também como “autêntico”, facto que poderia configurar chavão, não fosse um motivo muito simples: os naturais e conhecedores desta região insular a curta distância da China, residentes na capital portuguesa, tornaram-se nos primeiros e mais assíduos clientes da nova casa.

No Príncipe Real, mais concretamente na Rua do Século, a localização dá aso a outro facto curioso, daqueles que, para os mais crentes, poderão muito bem ser interpretados como pistas da intervenção de uma força maior: outrora a íngreme e estreita via lisboeta que desemboca na Calçada do Combro chamou-se Formosa, o mesmo do nome do restaurante. Para completar a sequência de fun facts, Formosa foi o adjetivo escolhido pelos navegadores portugueses quando pisaram a ilha, batizando assim para sempre o território.

