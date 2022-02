Fui infetado. Devo tomar a vacina de reforço? Quando?

Nos Estados Unidos, pelo contrário, parece não haver consenso sobre quando devem os infetados tomar a dose de reforço — nem sequer uma orientação oficial. Os Centros para o Controlo e Prevenção da Doença norte-americanos têm dito aos médicos que as pessoas podem tomar a dose de reforço assim que saiam do isolamento, reporta o jornal The Wall Street Journal. Mas as recomendações são variáveis: imediatamente para os mais vulneráveis e um mês para os restantes; 10 dias, duas semanas, um ou três meses, são algumas das opções.

Os infetados precisam da dose de reforço?

Tal como aconteceu noutros momentos da pandemia de Covid-19, quando as questões são recentes, as respostas nem sempre são consensuais, em larga medida porque ainda não foi possível reunir informação científica suficiente. Daí se justifica também a falta de orientações oficiais nos Estados Unidos.

Sobre a toma de duas doses e a diminuição da quantidade de anticorpos ao fim de alguns meses já existem vários estudos. Esta potencial perda de imunidade deu o mote para a toma da dose de reforço. Sobre o comportamento da imunidade depois da dose de reforço ou de uma infeção após duas doses, no entanto, há menos informação.

Manuel do Carmo Gomes, que faz parte da Comissão Técnica de Vacinação da DGS, alinha com a recomendação da autoridade de saúde e justifica que, “ao longo do tempo, ocorre decaimento da proteção humoral — isto é, dos anticorpos neutralizantes — mesmo depois de se ter tido infeção”. O epidemiologista acrescenta: “Não existem estudos sobre a recuperação da infeção por Ómicron há tempo suficiente para se saber como ocorre o decaimento da proteção induzida” por esta variante. Mas o especialista baseia-se no conhecimento sobre outros coronavírus para dizer que “ao fim de aproximadamente cinco meses o risco de ser reinfetado aumenta significativamente”, apesar de a proteção contra a doença grave continuar alta.

Depois da vacinação ou da infeção — no caso do SARS-CoV-2 ou outro vírus — há um período em que os anticorpos aumentam muito, depois mantém-se durante algum tempo, mas acabam por decair. Este processo é natural e representa uma forma de o organismo poupar recursos quando não precisa deles e evita que o sistema imunitário tenha uma resposta exacerbada. A desvantagem é que voltar a produzir anticorpos faz com que o organismo demore mais tempo a responder a uma infeção do que quando eles estão em circulação na corrente sanguínea.

Marc Veldhoen, investigador no Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa (IMM), reconhece que os anticorpos diminuem ao longo do tempo, mas considera que a infeção com o vírus já funciona como um “reforço” para o sistema imunitário. “Desde que o sistema imunitário veja a proteína spike [que dá o aspeto coroado ao vírus] três vezes, estamos bem.”

Quem não deve deixar de tomar a dose de reforço?

Apesar de reconhecer que a infeção, quando já se completou o esquema vacinal há mais de duas semanas, é tão ou mais eficaz que a dose de reforço da vacina, Marc Veldhoen reconhece que os mais velhos e mais vulneráveis têm vantagem em tomar esta dose adicional mesmo depois de terem estado infetados.

Contactamos com os coronavírus que causam constipações (e até outros vírus) desde a infância e o organismo tem oportunidade de criar uma imunidade celular (com células T e células B) robusta, que vai sendo reforçada de cada vez que voltamos a ser expostos. Quando atingimos uma idade avançada, o sistema imunitário está mais debilitado, mas as células de memória foram criadas por um organismo jovem. Com o SARS-CoV-2, pelo contrário, o sistema imunitário dos idosos foi exposto a um novo vírus (ou a uma vacina) numa altura em que está mais frágil e tem mais dificuldade em preparar uma resposta imunitária eficaz e duradoura.

“Para a maioria das pessoas [que tem duas vacinas e esteve infetada] não será necessária a dose de reforço, mas é importante a partir dos 60 anos”, disse o investigador com base nos dados de Israel já conhecidos.

É melhor a infeção ou uma dose de reforço?

Quando somos infetados desenvolvemos uma resposta imunitária equivalente àquela que seria desencadeada pela vacina, com a vantagem de que na presença do vírus completo podem produzir-se anticorpos contra outras porções do vírus. Esta resposta mais diversificada poderá ser útil na presença de variantes do vírus que apresentam alterações na proteína spike — que serve de base às vacinas (e contra a qual são produzidos os anticorpos dos vacinados).