Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Madrid, fevereiro de 1995. Dulce Pontes preparava-se para atuar no Teatro Monumental quando, ainda no hall do hotel, o telefone de Guilherme Inês, músico, produtor e manager da fadista, tocou: do outro lado estava o agente de Ennio Morricone, maestro celebrizado por bandas sonoras como “Aconteceu no Oeste” e “Era uma vez na América”. O compositor queria convidar a cantora portuguesa para interpretar um tema do filme “Afirma Pereira”, com Marcello Mastroianni, que seria integralmente rodado em Lisboa. Pouco tempo depois deu-se o encontro, em Roma: numa tarde gravaram as vozes e os instrumentais, à noite jantaram todos na casa de Morricone.

Por esta altura, Guilherme Inês já levava mais de trinta anos de uma profícua carreira na música. Começara por ser guitarrista nos Hooks mas rapidamente se tornou multi-instrumentista, destacando-se como um dos bateristas mais importantes do seu tempo. “Eu era um puto que tinha jeito para os teclados e toda a gente sabia quem eram os craques da bateria e do baixo. Portugal era uma aldeia”, recorda Jorge Palma, que conhecera Guilherme no final dos anos 60, com quem gravaria alguns dos discos mais marcantes da sua carreira. “Eu estava a chegar da Nazaré, onde tinha tocado num bar, e nesse mesmo dia gravámos ‘O Lado Errado da Noite’”, conta Palma.

“Não havia sequer pré-produção. A música era assim: ‘Está entendido? Então bora tocar”, diz referindo-se ao disco que revelou canções como ‘Deixa-me Rir’ ou ‘Jeremias o Fora da Lei’. “O Guilherme tinha uma enorme capacidade matemática, de memória, de gerir todas coisas na sua cabeça. No ‘Asas sem Penas’, tínhamos músicas complexas em termos rítmicos e ele assegurou praticamente todas as faixas. Era um dos grandes bateristas que surgiram nos anos 60.” A parceria foi longa: tocaram ao vivo mas sobretudo em estúdio, em discos como ‘O Bairro do Amor [1989]’, ‘Asas sem Penas [1984] e ‘Té Já [1977]’.

Aos Hooks, seguiram-se os Zoo, os Chinchilas e Objectivo, esta última com Zé Nabo [baixista de Rui Veloso] e Mike Sergeant [Quarteto 111], Kevin Hoidale, Jim Cregan. Já com Guilherme na bateria – após uma primeira incursão pela guitarra em bandas anteriores –, o coletivo levou o seu rock progressivo até Vilar de Mouros, em 1971, cuja edição incluía no cartaz nomes como Elton John e Manfred Mann. Considerado o primeiro ‘Woodstock português’, foi uma espécie de prenúncio para a carreira do baterista e produtor, que viria a vencer o Festival da Canção com Dora – é o co-autor de ‘Não Sejas Mau Para Mim’ -, e Dulce Pontes, com o tema Lusitana Paixão.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.