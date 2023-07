Há um novo livro a afirmar que a narrativa de que os negros que vivem em Portugal integraram um fluxo migratório aquando do 25 de Abril está errada. Assim se lê nas páginas agora publicadas: houve negros envolvidos nos acontecimentos que culminaram na implantação da república a 5 de Outubro de 1910, houve dois deputados negros na assembleia da I República, houve presos políticos negros lisboetas torturados pela PIDE. Há documentação académica sobre a presença de negros na metrópole entre os séculos XVI e XIX e existe muita informação sobre o grande movimento pós-II Guerra Mundial de alunos negros da Casa dos Estudantes do Império, ligados ao pensamento marxista e com ambições de independência das então colónias portuguesas em África.

Mas existe um vazio entre os dois momentos. No início do século XX, e até à instauração do Estado Novo, houve movimentos de afirmação negra a decorrer em Portugal continental aquando da implantação da República, ligados a movimentos internacionais de pan-africanismo. Houve também movimentos de feminismo de mulheres negras. Da autoria dos académicos Cristina Roldão, José Augusto Pereira e Pedro Varela, o livro Tribuna Negra quer assumir a tarefa de “colmatar um lapso temporal no relato da História”. Para tal, os registos feitos por um dos ativistas da altura, Mário Pinto de Andrade, foram fundamentais. Entrevistámos os autores.

▲ A capa de "Tribuna Negra", de Cristina Roldão, José Augusto Pereira e Pedro Varela (Tinta da China)

