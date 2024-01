Há 13 anos a viver no Sudoeste alentejano, oito deles à frente do turismo rural Cerca do Sul, Sara Serrão aprendeu a observar quem chega e vai. “Temos enchentes nos meses quentes, mas há turistas que gostam de vir também fora da época alta, e que preferem ficar em vilas ou aldeias, onde há mais oferta e pessoas todo o ano”, diz. Foi a pensar nelas que abriu, em abril, o Vida na Vila: um conjunto de quatro casas modernas, em Vila Nova de Mil Fontes, “para viver a vida na vila para além do verão”.

É fora da época alta, defende Sara, que se pode desfrutar da verdadeira essência do Sudoeste alentejano, região que tem sofrido “terríveis pressões turísticas e agrícolas nos últimos anos”. “Costumo dizer que é no outono, inverno e primavera que me reconcilio com este território e que acabamos por receber os turistas mais respeitosos com a comunidade local, que vêm pela vida simples e para estarem próximos da natureza.”

Perto da foz do rio Mira e não longe do centro, o alojamento Vida na Vila convida a esse desacelerar e a passeios a pé, seja num dos dois percursos da Rota Vicentina que passam nas redondezas (Porto Covo-Mil Fontes, e Mil Fontes-Almograve), seja para ir tomar um brunch numa esplanada das ruas pedonais (recomendamos a 18 e Piques).

