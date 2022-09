Em cerca de 40 anos de existência, a Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (ASFICPJ) tem, pela primeira vez, uma mulher na presidência: a inspetora-chefe Carla Pinto. Quando tomou posse, em abril deste ano, sabia que o seu mandato seria inevitavelmente marcado pela extinção do SEF. Mas, quatro meses depois, acabaria confrontada com outro tema polémico: a retirada dos gabinetes da Interpol e da Europol da alçada PJ. Na primeira entrevista que dá, mostra-se contra a mudança de um serviço que “sempre funcionou bem”. Considera que a “separação de poderes fica comprometida” e acredita que não haverá como garantir o sigilo das investigações, já que um pedido da Interpol e da Europol passará a “entrar e sair a partir de entidades externas”, nomeadamente uma estrutura controlada pelo secretário-geral do Sistema de Segurança Interna.

Ainda assim, está convencida de que esta questão está a ofuscar outra “mais premente” e que “mexe efetivamente com a segurança”: a integração do SEF. A presidente da ASFICPJ lamenta que ainda não se saiba como será feita a integração, mas que a PJ já esteja a receber processos daquela polícia. “Estamos a receber todos os processos do SEF, sem acesso às informações necessárias e à formação necessária para investigar algumas situações”, afirma, acrescentando: “Já estamos com uma pendência elevada e estamos a receber mais esta [responsalidade] sem receber ninguém.”

▲ A inspetora-chefe Carla Pinto vai liderar associação sindical até 2025 (JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR) JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

