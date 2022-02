“Já posso dizer que há maioria absoluta?” As reuniões decisivas da campanha do PS vistas por dentro

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Mas porque é que não vemos já tudo hoje?” Passa da meia-noite, já é dia 19 de janeiro e António Costa está a poucas horas de levantar voo da Madeira. Enterrado num pequeníssimo sofá no hall do Hotel Cliff Bay, no Funchal, já está de pullover azul, sem a gravata que usou o dia inteiro. Já bebeu dois chás de menta e ainda não quer dar a reunião de trabalho por encerrada. O seu diretor de campanha, Duarte Cordeiro, bem tenta, já falaram sobre os primeiros dias de estrada no continente, mas Costa quer despachar tudo até ao fim de semana. Está irritado com a agenda para esses dois dias. “O programa é um excesso”, comenta com desagrado. A equipa fica mais silenciosa quando o começa a sentir impaciente.

Domingo quer ter imagens fortes para passar ao final da manhã nas televisões e está a ver o caso mal parado. Nesse dia vai votar antecipadamente e se ficar muito tempo pode não haver mais nada para mostrar à hora de almoço, nos telejornais, do que o socialista na fila. “Pois não sei”, comenta Duarte Cordeiro cansado de uma reunião que já vai longa. “Pois, nem eu!”, atira Costa, ríspido, sem dar sequer hipótese para que uma pergunta retórica banal fique no ar.

Tinha falado dias antes com o presidente da Câmara do Porto que lhe disse que estariam 50 mesas instaladas no Pavilhão Rosa Mota para o voto antecipado — já sabia que Rui Moreira lá estaria, até tinha ficado de lhe dizer a hora da sua votação para que se encontrassem: 9h30. O líder socialista inscreveu-se para dar o exemplo e agora temia que pudesse ter de ficar demasiado tempo à espera, ainda para mais para sair dali e ir enfiar-se numa entrevista no Porto Canal. Se esperasse muito tempo para votar e depois seguisse para a entrevista, à hora do almoço as televisões não teriam nada para mostrar. “Comigo a votar de manhã, mesmo o comício de Viseu da noite anterior serviu para zero. Não serve para nada!“.

A entrevista era vista, por Tiago Antunes, como vantajosa naquele dia em que parte das pessoas estava a votar. Havia mais de 300 mil inscritos e aquele que é também o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro discordava do chefe. “É um dia bom para dar uma entrevista”. Mas Costa não podia estar mais longe de concordar. Irritou-se e a voz subiu de tom: “Quem vota dia 23 já sabe! São só eleitores já convencidos. Diga-me um indeciso que vote no dia 23? Um?” Não era uma pergunta que esperasse resposta. Estava dito.