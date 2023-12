JNcQuoi Beach Club

Praia do Pego, Comporta. Welcome cocktail, seguido de um jantar em quatro tempos e muita festa até às 2h00 (300€ por pessoa com jantar e bar aberto)

É no rescaldo de um generoso almoço com vista para o azul da Comporta que o chef nos recomenda uma derradeira paragem. Como se o estômago não estivesse devidamente saciado, Jerónimo Ferreira guia-nos até à cozinha, onde é reproduzido diante da vista dos visitantes o menu concebido para a noite de réveillon. Ao cair de 2023, em pleno dia 31 de dezembro, não será preciso fazer este desvio porque o serviço promete trazer tudo até à mesa — do cocktail de boas vindas ao fogo de artifício, ou “fireworks”, como diria o rosto que lidera a cozinha deste novo espaço com o selo JNcQuoi, depois de um longo curriculum fora de portas. E o design do espaço concebido pelo arquiteto Vincent Van Duysen trata do resto. Mas vamos às sugestões no prato. Nas entradas, tataki de Atum toro e abacate com ovas de salmão; pithivier de perdiz e cogumelos selvagens; e burrata com presunto Maldonado e trufas. Nos principais, escolha entre a tranche de cherne com quinoa, molho de caviar; a paella de vieiras e katsuobushi (mínimo de 2 pax); a paella de presa de porco preto com alcachofras (mínimo de 2 pax); a paella de coquelet trufado (mínimo de 2 pax); ou ainda a paella de jarrete Wagyu, espargos e trufas (mínimo de 6 pax). E, sim, já terá percebido, a paella é um dos ex-libris do chef. Antes do café e das trufas fe chocolate, reserve espaço para cheesecake de mel Serra do Portel e flor de sal; paella brulée e gelado; e prato de frutas e frutos silvestres.

