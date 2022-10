A melodia é nebulosa, um saxofone vagueia e o piano entra a medo. Os instrumentos estão dispersos, cada um a seu canto, a sondar a abertura da canção. Enfim, que alívio, uma batida sincopada e a voz desfaz o mistério: “Simbora”. Partida, largada, fugida, vamos embora, segue na frente o samba, baião, caribe e bossa de João Donato, um homem a correr contra o tempo, a resgatar do piano elétrico um groove de uma época mais simples, quando bastava um cantinho e um violão. Neste entusiasmo, o desafio é conter o sorriso. “Simbora” é a primeira de dez canções de Serotonina, a tal hormona da felicidade que dá nome ao surpreendente novo álbum de João Donato, uma criança alegre de 88 anos.

“A ideia é que as pessoas fiquem felizes ao ouvir a música, não é outra coisa mais que trazer felicidade para quem está ouvindo”, garante-nos o mago do piano Fender Rhodes, diretamente do Rio de Janeiro, em estágio para dois concertos em Portugal: 9 de outubro na Casa da Música, Porto, e 10 de outubro no Teatro Tivoli, Lisboa. “A música faz-me muito bem, com 88 anos estou com boa-disposição e alegria”. Estas canções alegres, como canta em “Simbora”, clamam “carinho”, “abraço” e “amor”, uma panóplia de miminhos para esquecer o Brasil em chamas, devorado pela picardia das eleições — “E vamos fugir pra longe / Do sinal triste da dor”. “Acredito que a música faz um bem à humanidade, em todas as épocas ela tem sido a causa de maior felicidade das pessoas. Ela traz conforto e bem-estar. Conforta quem está enfermo, tem um poder curativo. Eu conheço pessoas que deixam de almoçar para ouvir um disco. A música é um alimento.”

Se a música é um alimento, as canções de Serotonina são docinhas, um reflexo radiante do milagre que é o Rio de Janeiro, o céu azul, a brisa do mar, que rica vida, bebe-se “champanhe”, come-se “bombom”, e o embalo desce que nem ginjas. “Eu quando faço música, muitas vezes tenho que deitar música fora porque estão a ser concebidas dentro de um contexto de tristeza, amargura e depressão”, revela João Donato, um compositor há mais de sessenta anos, a qualquer custo, a conservar este bem-disposto balanço. “Eu não quero que ninguém ouça as minhas músicas tristes. Não quero ficar famoso nem rico, nem coisa nenhuma, quero trazer felicidade”.

