Letícia Novaes tem dificuldade em definir-se. Flutua e mergulha, superficial e profunda, como pop music, escreve sobre si mesma em “Tudo que já nadei: Ressaca, quebra-mar e marolinhas”, um compêndio de poesia, prosa, contos e aforismos lançado em 2021 que tem sempre o mar por perto. “É um livro que me simboliza muito”, diz em entrevista ao Observador, horas antes de pisar o palco do Festival de Músicas do Mundo, de Sines, com o Atlântico nas costas.

Sim, Letícia é escritora, mas também é música e compositora. A música antecedeu as palavras, foi estação primeira da sua vida como a Baía foi para o Brasil: “Tenho uma lembrança de não saber ler, mas já ter o movimento do corpo”. Os pais, que adoravam dar festas, contribuíram para a sua personalidade musical. Lá em casa ouvia-se samba, samba enredo dos desfiles de Carnaval e MPB — “Caetano, Chico, Bethânia, Gal, isso era fatal!”. Mas também disco, rock ou blues. “O meu pai tinha uma hora da fossa, de pegar um whisky e ficar sentado a ouvir B.B. King e Muddy Waters. Lembro-me desses momentos, dessas dinâmicas mais alegres e mais blues lá de casa. Era uma miscelânea! Por isso é que eu sou esta pessoa também”.

