O desporto e a promoção de um estilo de vida mais saudável e ativo são pilares daquele que tem sido o trabalho desenvolvido pelo Lidl ao longo dos anos. Para além da sua oferta de produtos e alimentos frescos e saudáveis que ajudam os seus clientes a prosseguir esse caminho com uma maior taxa de sucesso, muitas são as ações e compromissos que têm sido traçados até aqui. Neste sentido, é em 2024 que a marca se junta à competição de futebol – UEFA EURO 2024TM – na Alemanha, como parceiro oficial de 14 de junho a 14 de julho. Mas há mais!

Porque o objetivo é proporcionar aos seus adeptos e clientes uma experiência única, o Lidl lança o programa “Lidl Kids Team”, que promete fazer as delícias dos mais pequenos. Como? Dando a oportunidade a crianças, entre os 6 e os 10 anos, de entrarem em campo com alguns dos jogadores do campeonato. O que inclui? Voo, estadia de duas noites num hotel, transporte de ida e volta para o estádio e hotel, oferta de refeições e de um cartão pré-pago no valor de 100 euros.

Mas como é que tudo funciona? Passamos a explicar!

Entre os dias 21 de março e 10 de abril, será através da sua app Lidl Plus que poderá participar no passatempo. Para o fazer, os tutores legais de cada criança terão de estar registados na aplicação – o programa de fidelização da marca – e devem preencher o formulário de inscrição disponível. Mais simples era impossível. Depois, é só esperar que o seu pequeno “reguila” seja o felizardo e possa subir a campo com os jogadores da seleção portuguesa, em cada um dos três jogos de Portugal na Fase de Grupos: República Checa, Turquia, e com o vencedor do Playoff C. Deste passatempo, serão 30 as crianças selecionadas.

Adicionalmente, e porque esta é uma iniciativa feita também a pensar nos seus colaboradores, o Lidl Portugal dará ainda a oportunidade de, através de um concurso interno, três crianças, filhas ou filhos de colaboradores Lidl, se juntarem a esta equipa. Ao todo, passam a ser 33 os felizes selecionados para sentirem a energia deste Europeu na primeira pessoa.

Ao longo de toda a viagem, as crianças terão também a oportunidade de participar em várias atividades locais e poderão “vestir a camisola”, com um uniforme completo – camisola, calções, meias e ténis do Lidl – a ser usado no dia do jogo. Difícil será mesmo convencê-los a querer voltar para casa!

A missão é simples: juntar milhões de adeptos de futebol para, em conjunto, celebrarem o campeonato. Esta iniciativa é apenas o início de um compromisso que a marca se propõe a continuar ao longo do tempo. Mas porque “é de pequenino que se torce o pepino”, é através dos olhos dos mais pequenos que esta missão se tornará possível. Se tem crianças por perto, entre os 6 e os 10 anos, não perca a oportunidade de lhes proporcionar esta experiência!