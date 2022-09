Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando Liz Truss tinha 8 anos, fez de Margaret Thatcher num debate da escola, a propósito das eleições de 1983. Acabou, porém, com zero votos. Não é de admirar se tivermos em conta que Liz estudava em Paisley, na Escócia, onde os conservadores sempre tiveram problemas em angariar votos. A própria Liz Truss não votou em si própria. “Até com aquela idade eu sabia que não era popular ser uma tory na Escócia ocidental”, recordaria, anos mais tarde.

Nos anos anteriores, durante o primeiro mandato de Thatcher, Liz costumava acompanhar a mãe nas marchas anti-nucleares, onde participava nos cânticos que exigiam “Maggie, Maggie, Maggie — out, out, out!” Num campo de férias “pela paz”, ajudou a fazer uma bomba de papel higiénico, para representar a luta pelo desarmamento nuclear, conta o The Times. Foi, naturalmente, incentivada pela mãe, ferozmente à esquerda no panorama político britânico daquela época.

▲ Liz Truss foi membro do governo de três primeiro-ministros diferentes e chega agora ao cargo de primeira-ministra Getty Images

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.