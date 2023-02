O projeto que irá a dar origem ao maior parque fotovoltaico da Europa começa com um nome, ou melhor, uma frase: The Happy Sun is Shining. Foi com a primeira letra das palavras desta frase que surgiu a sigla THSiS com a qual uma empresa de promotores entregou na Agência Portuguesa do Ambiente o projeto para instalar em Portugal o maior parque fotovoltaico da Europa.

A inspiração para o nome veio daquele que terá sido o último poema de Fernando Pessoa, escrito em inglês e com tradução portuguesa de “O Sol Feliz Brilha”, tal como Observador contou há cinco anos, revela fonte oficial da Prosolia Energy, a empresa de capitais luso-espanhóis que lançou este projeto. E que, mais tarde, se associou à Iberdrola como parceiro financeiro para um investimento da ordem dos mil milhões de euros. Foi a elétrica espanhola que anunciou esta terça-feira que a central Fernando Pessoa tinha obtido a autorização ambiental para avançar para a fase da execução.

