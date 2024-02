Vinte anos depois, com a curiosidade dessa fronteira ser marcada pelo último triunfo de uma equipa nacional na competição (FC Porto), a Liga dos Campeões e todas as provas da UEFA vão mudar para o próximo triénio 2024/2027. Porquê? É certo que há agora um novo fantasma neste futebol do Velho Continente chamado Superliga Europeia, algo que todos sabem existir mas ninguém ao certo conhece a forma, os participantes e os objetivos, mas a UEFA quis sobretudo mudar antes da necessidade de mudança (e com ou sem fantasma).

