Mais por menos

Vantagens de comprar usado

Ao escolher um carro usado pode obter economias significativas em comparação com a compra de um novo. Quando um veículo chega ao mercado de usados, grande parte da sua depreciação já aconteceu e foi suportada pelo primeiro proprietário. Portanto, comprar usado representa desde logo uma oportunidade de adquirir um carro melhor pelo mesmo dinheiro. O valor que gastaria na compra de um carro novo pode ser suficiente para comprar um usado de um segmento superior ou com melhores especificações.

Atualmente, o PiscaPisca.pt já ultrapassou os 44.900 veículos disponíveis na plataforma, traduzindo alguma retoma do parque automóvel disponível. Paulo Figueiredo explica que “após o recuo a que assistimos na pandemia, que se traduziu em fortes implicações na entrega de veículos novos e na consequente redução de disponibilização de veículos para o mercado de usados, nos últimos meses, registámos novamente uma tendência positiva, com um crescimento que se situa nos 5%.” Para o responsável do PiscaPisca.pt, “esta tendência decorre essencialmente da normalização das cadeias de abastecimento na indústria de semicondutores e da carteira de encomendas de clientes, que se encontrava por satisfazer.”

Confiança e transparência

“No PiscaPisca não arrisca”, salienta Paulo Figueiredo, acrescentando que “por isso somos totalmente a favor da disponibilização dos dados de cada veículo, de forma a reforçar a transparência do mercado. Neste sentido, trabalhamos em conjunto com a APDCA no desenvolvimento e promoção do programa de certificação de viaturas usadas, para fortalecer a relação de confiança com os compradores.”

Além do programa de certificação desenvolvido com a Associação Portuguesa do Comércio Automóvel (APDCA), o PiscaPisca.pt tem também uma parceria com a DECO Proteste que garante a informação privilegiada ao comprador. Outra inovação é a ferramenta de diagnóstico que permite encontrar o “carro ideal” a partir das respostas dadas pelo cliente a um conjunto de breves questões sobre as suas necessidades no dia a dia.

Para gerar uma experiência de cliente uniforme e diferenciada, “o PiscaPisca.pt é a única plataforma que disponibiliza, junto aos anúncios dos carros certificados, um relatório técnico detalhado, elaborado por oficinas especializadas (DEKRA ou MForce) que atestam as condições do veículo”, explica Paulo Figueiredo que salienta a importância da inspeção obrigatória a que estes veículos são também submetidos.

Garantias e serviços

Além das garantias legais, muitos comerciantes apostam na extensão do prazo ou da quilometragem, além dos casos em que assumem o custo da substituição eventual de componentes mais dispendiosos. Cada negócio deve ser avaliado criteriosamente, mas ao apostar num carro usado certificado obtém melhores garantias sobre o veículo e ainda ganha em segurança e tranquilidade no seu dia a dia. Todos os veículos certificados são sempre rigorosamente inspecionados de acordo com os critérios exigidos numa lista de 250 pontos de verificação.