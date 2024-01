Os golos podem ser o melhor suplemento vitamínico. A Nenê têm-lhe prolongado a carreira. Aos 40 anos, o avançado admite que a equipa técnica do AVS o dispensa ao desgaste de alguns treinos, o que não deixa contente o jogador brasileiro que em 2008/09 foi o melhor marcador da Primeira Liga ao serviço do Nacional. “Não gosto quando me poupam. Gosto de fazer o treino igual a toda a gente”. Nenê completou 18 jogos na primeira metade da época 2023/24 nos quais marcou 11 golos ao serviço do conjunto que comanda de forma surpreendente a Segunda Liga mas promete não ficar por aí.

▲ Além do AVS, a carreira de Nenê na Europa passou por Leixões, Moreirense, Nacional, Cagliari, Hellas Verona, Spezia e Bari Getty Images

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.