Medicamento para diabetes também previne enfartes e AVC (e ajuda a perder peso). Mas corrida ao Ozempic compromete tratamento de diabéticos

“Já sabíamos que os agonistas dos recetores de GLP-1 [onde se incluiu o semaglutido] reduziam não só o peso mas também a pressão arterial, o colesterol e os triglicéridos. Mas agora sabemos que reduzem também o risco cardiovascular, na ordem dos 20%. É um marco importante”, realça ao Observador a Presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo.

Paula Freitas refere-se aos resultados do estudo SELECT, que acompanhou 17 mil doentes com obesidade durante cinco anos, pessoas que já tinham sofrido eventos cardiovasculares no passado, sendo, por isso, considerados doentes de alto risco. O tratamento com uma injeção de Wegovy semanal reduziu os casos de enfarte do miocárdio (vulgo ataque cardíaco), AVC e outros eventos cardiovasculares em 20% em relação ao grupo que foi medicado com placebo.

“É histórico. Pela primeira vez, comprovou-se que um fármaco para o tratamento da obesidade reduz os eventos cardiovasculares”, assinala a endocrinologista do Hospital de São João. Um outro estudo, publicado no final de agosto do ano passado, concluiu que o Wegovy é também eficaz a reduzir os efeitos de uma doença muito comum nos países desenvolvidos: a insuficiência cardíaca — que em Portugal afeta cerca de 300 mil pessoas. A investigação, que incluiu cerca de 500 pessoas, demonstrou que o medicamento reduziu alguns sintomas típicos da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (o tipo mais comum da doença), como cansaço, falta de ar ou inchaço dos membros inferiores.

A Food and Drug Administration (FDA, a agência norte-americana que regula os medicamentos) aprovou, a 8 de março, a comercialização do Wegovy para redução do risco de AVC, enfarte e outros problemas cardiovasculares em pessoas obesas ou com excesso de peso, sendo que o fármaco já é comercializado nos EUA desde 2021, mas estava apenas indicado para o tratamento da obesidade. Já na União Europeia, a luz verde da Agência Europeia do Medicamento (EMA) surgiu em 2022, para o uso mais restrito, mas poucos países o comercializam. São apenas 10 em todo o mundo.

A EMA avalia agora a extensão da indicação, de modo a abarcar a redução do risco de doenças cardiovasculares. “O Comité dos Medicamentos para Uso Humano da EMA está atualmente a analisar um pedido de extensão da indicação para o Wegovy [não comercializado em Portugal]”, confirmou a entidade à Lusa, na semana passada, não se comprometendo, no entanto, com um prazo para a conclusão da apreciação do pedido apresentado pela Novo Nordisk, o fabricante. Contactado pela Observador, a farmacêutica admite que “não tem, ao momento, uma data prevista para a disponibilização em Portugal do medicamento”.

Medicamentos para obesidade não são comparticipados, o que dificultará acesso ao Wegovy

Apesar de, para os doentes, a questão estética ser muitas vezes o principal problema trazido pela obesidade, a comunidade médica realça, por outro lado, a relação direta e já amplamente evidenciada entre o excesso de gordura acumulada no organismo (a obesidade) e as doenças cardiovasculares, que ainda são a principal causa de morte no mundo e em Portugal. “O tratamento da obesidade não é só perder peso. Reduzir o peso, a pressão arterial ou o colesterol são outcomes intermédios, mas o objetivo último é prolongar a vida e reduzir as comorbilidades associadas, entre elas as doenças cardiovasculares”, diz a especialista.

O impacto do Wegovy em Portugal (onde dois terços da população tem excesso de peso ou obesidade e onde a cada 15 minutos morre uma pessoa por doença cardiovascular) é, contudo, incerto. Isto porque, ao contrário dos medicamentos para o tratamento da diabetes, as soluções terapêuticas para a obesidade não têm comparticipação do SNS, o que dificulta o tratamento, cujo custo pode ascender às centenas de euros por mês. Enquanto o Ozempic (o fármaco com semaglutido já comercializado em Portugal) custa 120 euros — sendo comparticipado a 90% pelo SNS —, o Wegovy é bem mais caro. No Reino Unido, o custo mensal varia entre as 180 e as 300 libras (cerca de 210 a 350 euros), no Brasil é vendido por 2480 reais (cerca de 450 euros) e nos EUA por 1350 dólares (cerca de 1240 euros). Os outros países que já vendem o Wegovy são a China, a Suíça, Noruega, Alemanha, Japão, Emirados Árabes Unidos e Islândia.

“Gostava que houvesse um maior acesso aos fármacos para a obesidade em Portugal e que fossem comparticipados. É muito triste para um médico ter um doente obeso à frente e o doente dizer-me que não tem capacidade económica para se tratar”, lamenta a médica Paula Freitas, que espera que o poder político perceba a importância de comparticipar estes medicamentos.

Vendas de Ozempic dispararam em dois anos

Apesar de não estar indicado para a perda de peso, a prescrição do Ozempic disparou em Portugal no ano passado. Em 2023, foram vendidas 358 mil embalagens, quase seis vezes mais do que em 2021, quando foram comercializados cerca de 62 mil embalagens, segundo dados do Infarmed, enviados ao Observador. O medicamento custa 120 euros e é comparticipado a 90%, o que fez elevar a despesa do SNS com este fármaco para mais de 37 milhões de euros no ano passado, um aumento de mais de 500% em comparação com 2021, quando tinham sido gastos pelo Estado pouco mais de 7,5 milhões de euros.