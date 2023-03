É um “momento crucial” na luta contra a obesidade. Através do serviço nacional de saúde inglês (NHS, sigla em inglês), cerca de dez mil pessoas que sofrem da doença vão receber uma injeção para a perda de peso. Os estudos clínicos mostram que o semaglutido — o nome do medicamento injetável — pode levar a que os doentes reduzam o seu peso em mais de 10%, conjuntamente com um estilo de vida saudável.

O Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Assistência (NICE, acrónimo em inglês) definiu, contudo, que apenas podem tomar o fármaco os doentes obesos que sofram de uma destas comorbilidades: hipertensão arterial ou doenças do foro cardiovascular. Será administrado semanalmente e o tratamento poderá durar até dois anos.

O NHS planeia aplicá-la a cerca de 10 mil pessoas, mas o The Times escreve que o serviço nacional de saúde do Reino Unido tem capacidade para administrar 35 mil injeções semanalmente. Os doentes ingleses começarão a receber o tratamento daqui a três meses.

O semaglutido atua ao inibir o apetite, fazendo com que os doentes se sintam mais cheios, libertando uma hormona equivalente aquela que é produzida após uma refeição. O fármaco é também administrado no tratamento da diabetes — aliás, a sua procura em Portugal para efeitos de emagrecimento levou mesmo a uma rutura de stokcs — mas as investigações demonstraram que também é eficaz na luta contra a obesidade. Um estudo clínico que contou com quase duas mil pessoas — que tomaram o medicamento durante 15 meses — mostrou uma perda de peso na ordem dos 15 quilos.

Alex Miras, endocrinologista na Universidade Ulster, disse ao The Times que se trata de um “momento crucial no tratamento das pessoas que sofrem com obesidade”. O médico acredita também que o medicamento levará a uma melhoria no quadro clínico das pessoas que sofrem da doença.

Por sua vez, Stephen Lawrence, docente universitário na Warwick Medical School Health Sciences, sublinha ao mesmo jornal que é importante que os doentes tenham consciência que “este medicamento não é uma solução rápida” para a perda de peso, nem é um “substituto ao estilo de vida saudável, que inclui atividade física e alimentação saudável”.

Nos estudos clínicos realizados, os doentes que tomaram a semaglutida também sentiram efeitos secundários, tais como náuseas, diarreia, prisão de ventre e vómitos. No Reino Unido, o medicamento é comercializado com o nome Ozempic.