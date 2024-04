Melo pressionado a "reiniciar" CDS como partido conservador e a impor-se ao PSD

Recomeço, primeiro dia, reiniciar. A ala mais conservadora do CDS está a aproveitar o Congresso deste fim de semana para pressionar Nuno Melo a fixar o partido mais à direita. De ex-líderes, como Manuel Monteiro, a atuais dirigentes, como Paulo Núncio, a exigência é que o CDS resgate bandeiras perdidas para o Chega e negoceie sem complexos com o parceiro de Governo (o PSD) para conseguir marcar a agenda nestes temas. Os congressistas — na reunião magna que decorre este sábado e domingo em Viseu — parecem gostar do plano de afinação ideológica do CDS e reagiram com aplausos a qualquer referência ao aborto, à ideologia de género ou à eutanásia.

A estratégia tem duas etapas: assumir a defesa dos valores de direita na AD e crescer para o PSD. Manuel Monteiro deixou um primeiro conselho que é também uma espécie de aviso a Luís Montenegro: “É bom que o nosso parceiro saiba que existe uma coligação e que o governo é um governo de dois partidos e não apenas de um.” O antigo líder parlamentar Nuno Magalhães alinhou pelo mesmo diapasão e disse que na coligação “lealdade não é subserviência” e “solidariedade não é submissão”.

A base para fazer essa exigência foi comum a quase todas as grandes figuras do partido: Luís Montenegro só é primeiro-ministro porque foi a votos coligado com o CDS. O próprio Nuno Melo foi porta-voz dessa ideia, que resumiu naquilo a que chamou “um exercício aritmético”: “É evidente que a vitória aconteceu porque o CDS se juntou ao PSD”.

Manuel Monteiro considera que este ascendente é uma boa razão para não sacrificar as bandeiras àquilo que o parceiro PSD acha ou não prejudicial para o Governo. “O que é que isto significa? Significa que nós não temos que pedir desculpa, doutor Paulo Núncio, por sermos contra o aborto“, atirou o ex-líder do CDS. A sala aplaudiu.

E o ex-presidente do partido continuou com a lição: “Significa que, quando houve um referendo em Portugal, o primeiro sobre esta matéria, o partido que deu a cara foi o CDS. Também foi acusado, espezinhado, assobiado, mas nós lá estávamos, na perspetiva que sempre tivemos de que os valores não se negoceiam, os valores não se traem, não se colocam em segundo plano.”

Paulo Núncio — que durante a campanha eleitoral foi obrigado a moderar-se depois de um puxão de orelhas do PSD por ter falado sobre aborto — tinha discursado umas horas antes, sem abdicar de ter algumas das (antigas) bandeiras do CDS no seu discurso. O líder parlamentar deixava a promessa: “Acompanharemos com cuidado a decisão do Tribunal Constitucional sobre a lei da eutanásia, na sequência do pedido apresentado pela Provedora de Justiça a solicitação do CDS.” E acabaria por ir também à questão do aborto — que lhe tinha dado o tal dissabor na campanha — ao acrescentar: “A vida humana, quer no início da gestação, quer no final do seu período, continua a ser, como sempre foi, uma causa do CDS.”