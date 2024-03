Miguel Poiares Maduro. "Espero que Pedro Nuno se comporte com princípios e não por oportunismo político"

“Custo político de criar crise tão cedo é superior à vontade da oposição de o fazer”

Na Assembleia da República houve um impasse absoluto para a escolha do Presidente da Assembleia da República, que só foi ultrapassado com um acordo entre PS e PSD. Ainda assim, os sinais que ficaram desse dias permitem-lhe antecipar que este governo ultrapassará, por exemplo, o Orçamento do Estado?

Se tivesse de apostar, diria que sim. Porque o custo político para a oposição de deitar abaixo o governo tão cedo, criar uma crise tão cedo, é superior à vontade que muitos deles podem ter de o fazer. Agora, é verdade que os primeiros indícios que tivemos não foram de muita responsabilidade política e de capacidade de negociação institucional. O facto de existir um governo com uma maioria relativa no Parlamento, ou um governo de minoria, não tem de ser sinónimo de instabilidade. Acontece em muitos países da Europa. Há estudos que dizem que mais de 35% dos governos na Europa ao longo dos últimos 50 anos foram governos sem uma maioria parlamentar estável. Mas isso implica uma cultura política de negociação, de compromisso e de transparência. E quando numa matéria que podia ser institucional, como a eleição do Presidente da Assembleia da República, se vê desde logo, em particular o Chega, a ter um comportamento que privilegia os números e a habilidade política ao comportamento devido em termos institucionais, isso gera naturalmente preocupações. A única coisa que o governo pode fazer e que a AD terá de fazer é ser muito transparente quanto às propostas políticas que faz e à abertura da negociação relativamente a todos os partidos do arco parlamentar.

No passado já defendeu um acordo entre o PS e o PSD que deixasse o Chega isolado. É nisso que os partidos se devem concentrar? Este episódio vai reforçar essa convicção?

O que eu disse e repito é que achava importante que os partidos tivessem disponibilidade para viabilizar, para não se coligarem para deitar abaixo um governo: nem o PSD se coligar com o Chega para deitar abaixo um governo do Partido Socialista, nem o contrário. Isto não significa de forma nenhuma um acordo de bloco central. O Partido Socialista já viabilizou orçamentos do PSD, o contrário também já aconteceu. O PSD e o Chega já votaram em conjunto propostas de leis e resoluções parlamentares, até o Chega também já esteve com o Partido Socialista. Tudo isso é possível.

Mas depois disto há margem de diálogo com o Chega? É um partido em que se possa confiar?

Fiquei com essa dúvida quanto ao comportamento institucional do Chega. Não acho que tenha de existir nenhum acordo de governação, nem com o Chega, nem com o Partido Socialista. A negociação no Parlamento, medida a medida, pode assentar em geometrias políticas variáveis. Ou seja, consoante o tema, se for um tema como, por exemplo, a criminalização do enriquecimento ilícito, ou algo semelhante a isso, ou até uma alteração da legislação penal, criando a delação premiada, se calhar o PSD pode negociar com o Chega. Não vejo porque é que o Chega vai recusar isso. Noutros temas, pode ser com o PS.

Em que temas é que pode ser com o PS? Francisco César dizia esta quinta-feira que a direita tem uma estratégia para fazer do PS uma muleta do PSD. É esse o objetivo?

Não. E é um erro pensar a política e o funcionamento do Parlamento com essa ideia de que ou estão sempre do nosso lado ou estão sempre do lado contrário. A função de um Parlamento, e aliás a função da própria democracia, é reconciliar diferenças políticas. Procurar reconciliar e, quando possível, chegar a compromissos. No quadro de um Parlamento fragmentado, é isso que tem de ser procurado. O cálculo político a fazer, para se tentar ou não esse acordo, seja com o PS, com o Chega ou outro partido, não deve ser se isso nos vai trazer ou não ganhos eleitorais no futuro, ou agora. Deve ser se há ou não margem para convergências sobre aquela política.

Mas há uma margem para convergências, por exemplo, em relação ao Orçamento do Estado, tendo em conta que o PS já disse que não está disponível para viabilizar?

Não percebo como é que se pode dizer que não se está disponível para viabilizar algo que não se conhece. Se houver medidas no Orçamento do Estado, ou fora do Orçamento do Estado que coincidam com posições do Partido Socialista, e há matérias em que há coincidência, por exemplo na valorização de carreiras de professores… Não vejo razões para isso não acontecer, e o mesmo relativamente ao Chega. Quem não tiver esta visão construtiva vai ser penalizado pelos eleitores mais tarde.

Acredita mesmo que Pedro Nuno Santos vai mudar de opinião e vai abster-se no Orçamento do Estado? Essa é a tese dominante no PSD. Porque é a única alternativa, não é? A menos que acredite que o Chega, depois daquilo a que se assistiu, vai dar a mão a Luís Montenegro.

Não posso fazer juízos e previsões sobre cálculos políticos que podem assentar em razões não de princípio, mas de oportunidade. Posso esperar que os agentes políticos, incluindo o doutor Pedro Nuno Santos, se comportem politicamente de acordo com princípios e não por oportunismo político.