Após doença prolongada, o eterno candidato ao Nobel da Literatura morreu sem o galardão. Entre romance, ensaio, dramaturgia e poesia, Kundera foi fazendo uma obra compacta que lhe foi valendo prémios como o Médicis (1973), o Mondello (1978), o Comon Wealth (1981), o Jerusalém (1985) ou o Prémio Independent de Literatura Estrangeira (1991).

Em adolescente, o autor filiou-se no Partido Comunista. Depois da proximidade, houve o afastamento — e isto sem que Kundera se tornasse dissidente. Ainda assim, o autor viria a ser expulso em 1950 por discordâncias políticas, tendo sido acusado de “actividades anti-partidárias”, acusação que levou a uma perseguição posterior. Mas já lá vamos. Nesse ano, o autor tivera também de interromper os estudos por razões políticas. O facto é que o episódio conflituoso serviu para dar gás ao primeiro livro de Kundera, A Brincadeira, publicação que chegou às estantes em 1967. A Brincadeira fora escrito entre 1962 e 1965, e marcou o início de uma obra longa. Mais do que isso, marcou logo à cabeça a chegada de um grande escritor – e de um escritor que vinha para meter as mãos na vida. No ano seguinte à sua publicação, o livro venceu o Prémio da União de Escritores da Checoslováquia.

Pouco depois, ainda no mesmo ano, a União Soviética invadiu a Checoslováquia, o livro foi alvo de processos censórios e o autor foi perseguido por críticas ao regime comunista. Como se previa, num regime totalitário, foi o que bastou para a coisa dar para o torto. As críticas marcaram a forma de agir de Kundera e a perseguição moldou-lhe as décadas posteriores. A partir daí, houve uma guinada no seu rumo, tanto como cidadão como na atividade da escrita (divisão um pouco redundante, quando falamos de um escritor que fez da vida observada, imaginada e vivida a sua matéria prima).

