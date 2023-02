Gabriel Mithá Ribeiro esteve na manifestação dos professores no sábado, apesar de ter sido convocada pela Fenprof e diz que o novo sindicato, o STOP, “tem condições para caminhar” desde que “se mantenha autónomo politicamente”. O que não invalida a intenção do Chega de criar também um movimento sindical.

Para o Chega os problemas da educação resolvem-se com “uma nova ideia de escola” e com uma reforma dos currículos. Mithá Ribeiro diz até que “a questão financeira do ensino é falsa” e que a questão é essencialmente “ideológica”. E acrescenta que o aumento das disciplinas piorou o ensino e criou mais despesa.

Sobre a vida interna do Chega, garante que não esperava um lugar nos órgãos nacionais depois de feitas as pazes com André Ventura e recusa falar do caso da agressão de Bruno Nunes, remetendo o caso para a “intimidade” do partido.

[Ouça aqui o Sofá do Parlamento com o deputado do Chega, Gabriel Mithá Ribeiro]

