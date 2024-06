Montenegro assume objetivo falhado, mas diz que não muda nada. E deixa agrado ao PS

Na campanha Luís Montenegro começou por dizer que era “muito difícil” ganhar, mas acabou a revelar que afinal o que queria era uma “vitória substancial”. Não só não a teve, como saiu derrotado pela primeira vez desde que é líder do PSD (juntando no mesmo saco regionais e uma nacional, que foi o que fez durante a campanha) e precisamente quando um primeiro-ministro em situação periclitante. Mas afasta que isso faça diferença na governação e agarra-se ao que pode para afastar esse peso que a partir de agora tem sobre os ombros.

Quem via Montenegro e Sebastião Bugalho entrar na sala do Hotel Sana, em Lisboa, para a declaração final, não imaginaria que tinham acabado de ter uma derrota. Sorrisos rasgados, bandeiras ao alto e gritos pela coligação, mas em total contraste com o silêncio absoluto que se abateu sobre o quarte-general da AD durante toda a noite eleitoral e que não apareceu em direto nas televisões. Só mesmo a entrada dos dois na sala fez com que as hostes reagissem, sedentas por ouvir Montenegro afugentar os fantasmas que entraram pela sala da coligação.

Começou por assumir que a AD “não cumpriu os objetivos”, mas depois seguiu caminho tentando driblar o que já sabe que é certo na leitura dos resultados. E um dos pesos que leva desta noite é a ultrapassagem socialista, que acabou a cerca de 40 mil votos à frente da AD, invertendo o que aconteceu nas legislativas. Questionado se vai seguir o conselho do presidente do PS e ser “mais humilde” depois desta derrota, Montenegro garantiu que a AD se mostrou “disponível desde a primeira hora para dialogar negociar e encontrar consensos com todas as forças políticas”. Mas acrescentou que “naturalmente dentro delas, aquela com que temos necessidade de aprofundar mais esse diálogo é o PS”. Disse que o fez “em tudo o que foi relevante” na governação até aqui, com a abertura de canais de diálogo diretos”. Mas para atirar a responsabilidade para o lado de lá: “Não conseguimos obrigar quem não quer consensualizar a fazê-lo.”

Garantiu continuar “com a mesma disponibilidade” e “com humildade”, mas também continua a lembrar que a partir do momento em que o PS não inviabilizou o programa do seu Governo “assume a responsabilidade de o deixar executar”. Mas também foi para a declaração final com uma deixa pronta para agradar ao socialismo, ao dizer que se António Costa decidir avançar para a presidência do Conselho Europeu, terá o seu apoio. “A AD e o Governo não só apoiarão como farão tudo para que essa candidatura tenha sucesso”, garantiu.