Quando em janeiro último propus a marcação deste Congresso no 25 de Novembro não escondo que a data e o local não foram indiferentes. Perspetivei desde logo que era uma oportunidade para lembrar aos portugueses que a liberdade nunca é um valor garantido em termos definitivos. A liberdade contrói-se e garante-se na base da moderação, da tolerância e da responsabilidade. Os extremismos, o radicalismo, a imaturidade sejam de esquerda, sejam de direita subvertem a escolha livre e a plenitude dos valores democráticos.”

Luís Montenegro entra na polémica do 25 de Novembro e assume que escolheu simbolicamente a data (que marcou o fim da governação comunista no país após o verão quente de 75) e também o local: porque Setúbal foi um distrito onde o PSD “sofreu muito”, como disse o líder distrital, às mãos dos militantes comunistas durante o período revolucionário. Logo na primeira frase do Congresso, começa a ensaiar o ataque a Pedro Nuno Santos com referência aos extremismos de esquerda e à imaturidade.

Nem de propósito, realizamos este congresso, neste 25 de novembro quando o País vai ter novamente a oportunidade de dizer não ao Gonçalvismo , hoje adornado numa versão moderna que se batizou como geringonça. O seu mais fanático defensor não se chama camarada Vasco, chama-se camarada Pedro e tem uma Cinderela chamada camarada Mortágua.”

Uma das grandes armas eleitorais é sempre o medo de algo ou de alguma coisa. E a esmagadora maioria do eleitorado português valoriza a estabilidade e a moderação. Daí que Luís Montenegro acene com um novo diabo: uma nova geringonça, que é a versão moderna do Gonçalvismo, que tem um timoneiro: Pedro Nuno Santos, um “fanático” marxista, que tem uma sidekick também ela radical, Mariana Mortágua. Ao evidenciar esta potencial futura liderança “radical” bicéfala do país Pedro-Mariana, Montenegro quer prova que é ele o adulto na sala.

