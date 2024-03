Moto melhor numa equipa nova, "regra" da segunda época e o último ano de contrato: os três desafios num 2024 decisivo para Miguel Oliveira

“Dá para perceber que, claramente, há qualquer coisa que não está a correr bem dentro da cabeça dele…”. No final de agosto de 2019, motivado pelo oitavo lugar conseguido na Áustria que tinha sido até esse momento a melhor posição de sempre no MotoGP, Miguel Oliveira apostava forte no Grande Prémio da Grã-Bretanha. Acabou a conhecer aquilo que até aí era terreno virgem: o alcatrão. Uma manobra sem nexo do companheiro de equipa na Tech3, Johann Zarco, fez com que tivesse de desistir em Silverstone, quebrando algo que já era uma imagem de marca do português: melhor ou pior, mais ou menos rápido, fiabilidade era a palavra do meio no nome do português. Recuando ao Moto2, foram 35 corridas seguidas sempre a cortar a linha da meta, numa série que tinha começado dois anos antes. As duas temporadas seguintes não foram tão limpas, a última pela KTM em 2022 teve apenas duas desistências, no ano passado voltou tudo a mudar para pior. Se existe desafio para 20424, o mesmo passa por recuperar essa característica, mais importante do que nunca.

A introdução da corrida sprint no sábado também contribuiu para isso mas aquilo que ficou de 2023 foi o aumento do número de quedas entre os pilotos do MotoGP (358), superando o anterior registo máximo de 2022 (335). Marc Márquez foi o rei das idas ao asfalto (29), seguindo-se o companheiro de equipa da Honda (agora antigo companheiro) Joan Mir (24). Em condições normais, Miguel Oliveira deveria aparecer nos últimos lugares do ranking. Ao invés, foi o 11.º (15). Até nos pormenores se percebeu que, entre algum azar por ser “vítima” na maior parte dos casos da confusão por uma posição melhor nas curvas iniciais, o piloto português estava ainda a perceber as dinâmicas da mudança de equipa, da KTM para a Aprilia. Com isso, terminou sem um único pódio pela primeira vez desde esse ano de estreia na principal classe, em 2019.

Foram demasiados contratempos num só ano. Em Portugal, quando tinha todas as condições para fechar em posição de pódio depois de um sétimo lugar na sprint na sequência de uma curva mais larga na última volta, Miguel Oliveira foi abalroado por Marc Márquez, ficou de fora e falhou a corrida na Argentina. Em Espanha, mais do mesmo mas com Fabio Quartararo a dar o toque final que provocou nova lesão no ombro e outra ausência na prova seguinte, em França. Em Itália, o português voltou a cair e falhou os pontos. Nos Países Baixos, o “adversário” foram mesmo os problemas mecânicos. O piloto da RNF, que andou sempre à frente do companheiro de equipa Raúl Fernández, ainda conseguiu um período de alguma estabilidade com um quarto lugar na Grã-Bretanha, um quinto na Catalunha e um sexto em São Marino mas a época iria terminar como começou, neste caso com os problemas na moto a serem um obstáculo sem solução.

A 16.ª posição no Mundial que terminou com a revalidação do título por Pecco Bagnaia, superando a luta que Jorge Martín e Marco Bezzecchi foram dando ao longo da temporada, soube a pouco. Sobretudo, e num outro contexto, poderia ser uns lugares acima sem tantas quedas e questões na moto. E também, em paralelo, porque foi nessa parte final da época que foram começando a surgir as notícias de uma possível mudança.

Apesar dessa temporada aquém das expetativas quando trocou a KTM pela Aprilia, recusando uma oferta de contrato que era superior à que tinha com a marca austríaca por considerar que deveria manter-se na equipa principal e não “regressar” à GasGas Tech3, tudo aquilo que tinha feito no MotoGP continuou a funcionar como um cartão de visitar para tudo o que poderia acrescentar a uma equipa. Depois, mexeu a primeira peça: Marc Márquez anunciou a saída da Honda, passando para a Gresini em equipa com o irmão Álex. É certo que a formação nipónica estava longe dos bons velhos tempos mas a oportunidade de entrar num projeto como aquele que tinha levado o espanhol a todos os seis títulos de campeão mundial era aliciante. As conversas exploratórias existiram, a possibilidade de saída da Aprilia também. Acabou por ficar, não só com a crença de que o novo projeto tinha margem de crescimento mas também com a esperança de merecer a oportunidade de subir para o conjunto principal. Essa era a ideia, essa é a ideia. Questão? Acaba contrato em 2024.