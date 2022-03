"Não sei se é racismo ou se são só as regras. Quero é sair daqui"

A situação na estação de Lviv está muito diferente daquela que o Observador testemunhou há alguns dias. Inicialmente havia algum desespero entre os que tentavam partir, mas todos conseguiam embarcar. Dois dias depois, a estação tinha sido dominada pelo caos. Agora, as autoridades ucranianas intervieram e tentaram criar alguma ordem: a fila forma-se no piso inferior da estação e só passa quem mostrar documentos que comprovem que pode embarcar.

Para a plataforma só sobem os que vão apanhar aquele comboio, já contados. Aí está tudo calmo; mas lá em baixo, onde centenas se acumulam numa fila, continua a haver tensão. Mães com vários filhos, pessoas de bengala e estrangeiros acumulam-se num espaço apertado. Comem sopa quente em pé, acotovelando-se. No chão já se acumula o lixo. A prioridade de voluntários como Taras é sempre as mães e crianças: “É tudo um pouco caótico, porque as pessoas estão em pânico. A nossa principal tarefa é travar este pânico”, diz. “Se virmos uma mulher com muitos filhos, vamos ter com ela e levamos-lhe comida. As pessoas têm fome, mas estão tão em choque que nem se apercebem.”

Quanto aos estrangeiros, acabam por embarcar, mas ao fim de muito tempo de espera. O Observador não assistiu à partida de nenhum comboio ao longo daquela tarde, mas sabe que primeiro sobem a bordo apenas mulheres e crianças e que mais tarde, em número limitado, alguns estrangeiros são colocados na última carruagem.