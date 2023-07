Entre a crenças na ideia de que a terra não é redonda e a convicção de que pandemia provocada pelo novo coronavírus não passou de uma invenção, há dentro do Reino do Pineal questões mais graves, e que levaram as autoridades a investigar a seita que se instalou em Seixo da Beira, Oliveira do Hospital, em 2020. A Polícia Judicia está a investigar não apenas Água Akbul Pinheiro, o líder desta seita, mas também a morte do seu filho, que morreu com 13 meses, dentro daquela quinta que tem quase cinco hectares, em abril do ano passado.

O inquérito para investigar a morte do bebé já foi aberto, está em segredo de Justiça, como já tinha indicado ao Observador o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra, mas um dos obstáculos à investigação poderá ser a falta de prova. Segundo o líder do Reino do Pineal, e pai do bebé, o corpo foi cremado e as cinzas foram atiradas ao rio Mondego. No entanto, já existiram em Portugal casos que conheceram condenação, mesmo sem corpo. Além disso, a falta de registo de nascimento e certidão de óbito são outras infrações que esta comunidade terá cometido. “A nossa vida em sociedade impõe-nos limitações.”

Profanação de cadáver e infrações pela falta de registo de nascimento e certidão de óbito

