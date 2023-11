Há muito que o Largo do Caldas não via uma coisa assim. Naquele que foi o tiro de arranque para as próximas legislativas, Nuno Melo conseguiu reunir na sede do CDS em Lisboa algumas das principais figuras da história mais e menos recente do partido, incluindo os seus dois líderes (outrora desavindos) mais carismáticos: Manuel Monteiro e Paulo Portas. O objetivo do eurodeputado era ouvir a consciência crítica do CDS e definir a estratégia para o combate eleitoral, sendo certo que o elefante na sala — ir ou não coligado com o PSD — foi domado da única maneira possível: assumir que a solução era útil, mas desdramatizar a aparente indisponibilidade dos sociais-democratas em ter o CDS como aliado.

Apesar de a reunião ter decorrido à porta fechada — só foi possível captar brevemente algumas imagens do friso de personalidade que se dispunha na mesa em forma de ‘u’, com Portas à direita e Monteiro à esquerda de Melo –, o Observador sabe que o tom geral das várias intervenções foi no sentido de que o partido se deve focar em falar para o eleitorado que o conhece e que porventura sentirá falta de um CDS que sempre se apresentou como parceiro sensato e moderado, por oposição aos partidos que entretanto nasceram à direita.

Por isso, e se é verdade que o Chega é, desde o início, um alvo privilegiado do CDS, os democratas-cristãos perceberam que terão muito a ganhar se tentarem e conseguirem demonstrar por “a mais b” que a Iniciativa Liberal só tem dado provas de não ter maturidade para fazer parte da solução.

