Sem contar com baixas de Covid, faltam 409 professores nas escolas. Pelo menos 25 mil alunos afetados pela ausência de docentes

Os dados oficiais, pedidos pelo Observador à Fenprof, mostram que é preciso recuar até 27 de outubro (5.607 horas por preencher nas escolas) para encontrar um número tão elevado de horas a concurso. Se olharmos apenas para os temporários, o valor mais próximo (4.241) é encontrado a 20 de outubro, enquanto nos horários anuais basta recuar até 12 de janeiro.

“Estamos a viver um novo pico de falta de professores, mas é cedo para dizer se é uma tendência ou se é sistémico. As próximas semanas serão decisivas para ver se o problema aumenta ou se esbate”, explica Vítor Godinho, o professor que na Fenprof se encarrega de analisar estes dados e que os disponibilizou ao Observador.

Para o também membro do secretariado nacional da Fenprof, há dois argumentos que podem explicar esta situação. “Com as baixas temporárias, estamos quase como no início do ano. Isso é sintoma de duas coisas. Primeiro, o envelhecimento dos professores: docentes que antes tinham capacidade para aguentar o desgaste da profissão, à medida que envelhecem, vão perdendo esse lastro. Entram em colapso cada vez mais cedo, em burn out, e penso que muitas das baixas terão motivos de ordem psiquiátrica”, argumenta Vítor Godinho.

O segundo motivo tem a ver, na sua opinião, com as medidas encontradas para fazer face à falta de professores. “Em muitas escolas, o que está a acontecer é que se está a distribuir mais trabalho extraordinário, o que pode acabar por pesar mais em quem já está desgastado”, sustenta. E o recurso a uma baixa médica pode chegar mais depressa. Para colmatar algumas falhas de professores, em vez da contratação, as escolas podem dar até mais cinco horas de trabalho extraordinário aos seus professores do quadro. Esse valor pode ser ultrapassado, mas apenas com autorização da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE).

Também ligada ao envelhecimento da profissão — em média, a idade dos professores supera os 50 anos — são os problemas de saúde que vão surgindo, quase inevitáveis com o avançar da idade.

Manuel Pereira concorda com o retrato de uma classe envelhecida, desgastada e que, como consequência, irá recorrer com mais frequência e necessidade às baixas médicas. “O problema da falta de professores mantém-se, mas não há uma palavra sobre isto nos programas eleitorais. Parece que não há problemas na Educação”, queixa-se. Soluções? As habituais: convencer mais jovens a serem professores tornando a carreira mais atrativa.