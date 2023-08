Disse que não faria declarações sobre política nacional, repetiu a recusa, não falou aos jornalistas à chegada e insistiu que a sua aparição não trazia especial significado político. Mas quando a noite ia já tão longa que se viu obrigado a pedir três cafés extra e um leque improvisado para aguentar a extensa palestra aos alunos da Universidade de Verão do PSD, Paulo Portas finalmente disparou uma resposta sobre as próximas eleições presidenciais. E com uma frase apenas, o candidato a candidato a Belém tratou de deixar um aviso a toda a direita: “A mim parece-me que para o espaço não socialista a prioridade é construir uma alternativa que suceda ao doutor Costa, não é encontrar um sucessor para o professor Rebelo de Sousa”. Por outras palavras, a direita precisa de estar focada no seu verdadeiro desafio, para o qual continua sem resposta: voltar a ser Governo.

O tema estava longe de ser uma surpresa para o ex-líder do CDS, que há anos é colocado na longa lista de nomes presidenciáveis no espaço da direita – mesmo ao lado de Luís Marques Mendes, que este domingo fazia um comentário pouco habitual sobre a própria possível candidatura, admitindo essa hipótese caso fosse “útil” ao país.

E a Universidade de Verão do PSD tornou-se um palco para as conversas sobre Belém. No ano passado Castelo de Vide recebeu Marques Mendes, que curiosamente lembrava a quantidade de ex-líderes partidários que chegaram a Belém, critério que ambos cumprem. Este ano, recebe Paulo Portas e na quarta-feira abrirá as portas ao homem que ainda tem mais de dois anos de mandato por cumprir em Belém, Marcelo Rebelo de Sousa.

