O sol encoberto na manhã desta terça-feira queimava no recinto da Arena de São Gonçalo muito antes da chegada de Jair Bolsonaro. Eram 9h30 e o comício, na área metropolitana do Rio de Janeiro, estava marcado para daí a uma hora e meia. Apesar de ser meio da manhã de um dia da semana, centenas de pessoas estavam no interior e milhares já andavam pelas ruas envolventes — algumas esperavam nas filas para passar na deteção de metais. O som de músicas de apoio ao candidato ouvia-se dentro e fora do espaço. “Remédio para esquerdistas é Bolsonaro. O terror do Luladrão é Bolsonaro na parada”, repetiam.

No palco destacavam-se as cores da bandeira do Brasil, a imagem de Jair Bolsonaro e o slogan: “Seguir Avançando”. E um animador que ia aquecendo os ânimos, que explodiam sempre que um drone se aproximava ou que era dada uma indicação sobre o Presidente brasileiro e candidato a novo mandato. “Acabei de receber a notícia de que o nosso Presidente está a caminho de São Gonçalo”, anunciava perto das 10h, levando a plateia à loucura.

“Quem acredita nas sondagens?”

Por entre músicas de campanha e o acompanhamento da viagem de Bolsonaro, o speaker também aproveitava para cimentar a desconfiança nas sondagens, questionando: “Quem acredita em pesquisas aqui? Ninguém levanta a mão? E quem acredita que elas são compradas?” À terceira questão, mais uma reação efusiva.

