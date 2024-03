O comunista a favor da guerra, o "opositor" conveniente ao regime e o nacionalista: os três adversários de Putin nas eleições

Antigo empresário, 40 anos, cosmopolita, uma nova figura na política e alguém que quer a reconciliação da Rússia com o Ocidente. Vladislav Davankov é um dos quatro candidatos às eleições presidenciais russas, marcadas para este domingo — e um dos três que se candidataram contra o atual Presidente. E aquele que também mais contrasta com Vladimir Putin, um antigo espião do KGB de 71 anos à frente dos desígnios da Rússia há quase 25 anos e que apostou numa guerra na Ucrânia que quebrou com todos os laços com os países ocidentais.

No programa eleitoral de Vladislav Davankov, um dos objetivos é transformar a Rússia num país mais liberal e mais aberto. “Sim às mudanças” e “Tempo para novas pessoas” são os dois slogans da campanha do homem que foi o número dois numa empresa de cosméticos, ainda que tenha trocado há anos o mundo dos negócios pela política, desempenhando atualmente o cargo de vice-presidente da câmara baixa do Parlamento russo, a Duma.

As ideias do antigo empresário são antagónicas às de Vladimir Putin, que aposta num cenário de continuidade e numa Rússia mais fechada e conservadora. Porém, por mais surpreendente que possa parecer, o apertado crivo do Kremlin deixou passar a candidatura presidencial do homem de 40 anos, contrariamente ao que aconteceu com Yekaterina Duntsova e Boris Nadezhdin. Críticos da guerra e do regime, a Comissão Eleitoral Russa primeiro criticou obstáculos às duas candidaturas e depois acabou por não as autorizar. Isso não aconteceu com Vladislav Davankov — e esse já é motivo suficiente para que a oposição russa franza o sobrolho.

Para além de Vladislav Davankov, há mais dois nomes que concorrem contra Putin nestas eleições. Um deles é o veterano do histórico Partido Comunista da Federação Russa, Nikolai Kharitonov. Muito crítico das medidas sociais impostas pelo regime de Vladimir Putin, os comunistas adotam o lema para estas eleições de que o país já “brincou ao capitalismo” e que agora “basta”. Porém, apesar dos efeitos económicos adversos que gera o conflito na Ucrânia para a generalidade da população, o candidato de 75 anos, admirador confesso de Lenine, manifesta-se a favor da guerra no país vizinho.

Noutro extremo ideológico, quem igualmente se candidata à presidência da Rússia é Leonid Slutsky, pertencente ao Partido Liberal Democrático da Rússia (LDPR, sigla em inglês). O nome da força política não se traduz, contudo, na generalidade das ideias que defende. Slutsky, de 56 anos, é conotado com a extrema-direita nacionalista e pan-eslava. Assim, as suas ideias são ainda mais conservadoras e mais nacionalistas do que as de Vladimir Putin, para quem, confessou numa entrevista, não se “importava de perder” no próximo dia 17 de março: “Apenas sonho em vencer a operação militar especial”.

Nikolai Kharitonov. O veterano comunista

Num regime que se centra na imagem de Vladimir Putin, o Presidente russo parece ter olhado sempre com alguma condescendência para um partido que tem ficado todas as vezes em segundo lugar nas eleições presidenciais russas: o Partido Comunista da Federação Russa (PCFR). Herdeiro assumido do politburo do Partido Comunista da União Soviética (e até dos bolcheviques), a força política tem vindo, contudo, a perder eleitores ao longo dos anos.