O jogo de forças nas profundezas dos Açores que abala São Jorge há quatro dias e pode culminar numa erupção vulcânica

A freguesia da Urzelina acordou mais cedo do que o normal para o Domingo do Bom Pastor. Ninguém tinha dormido descansado na madrugada de 1 de maio de 1808: ao longo da noite, a povoação na Ilha de São Jorge tinha sido sacudida por uma média de oito tremores de terra por hora — e estes eram apenas os que tinham intensidade suficiente para serem sentidos à superfície. Já o sol nascia quando eclodiu um sismo “tão grande que fez levantar o povo das camas”, contou o historiador açoriano João Duarte de Sousa num livro de apontamentos mais de seis décadas mais tarde.

Algumas horas mais tarde, entre as 11h e o meio-dia, a missa foi abruptamente interrompida por um terramoto que “fez fugir todo o povo da igreja”. Lá fora, à porta da popular Igreja de São Mateus, no pico do monte mais alto da freguesia da Urzelina, os crentes depararam-se com uma nuvem de fumo negro que se adensava sobre o céu da ilha. Das profundezas da Terra, brotava assim a última erupção vulcânica de São Jorge. Durante o mês de maio “nunca anoiteceu nesta ilha”: “Faltando a luz do sol”, vendada pelas nuvens vulcânicas, “ficava a do fogo”. A igreja de onde o povo fugiu acabou engolida pela lava. Só a torre sobreviveu e permanece de pé até hoje.

Um cenário como este ressurge agora da memória coletiva dos açorianos em São Jorge, cicatrizada no solo da ilha pelas Bocas de Fogo da Urzelina, para o campo das possibilidades. A crise sísmica que em 1808 revelou ser um sintoma da erupção vulcânica, volta agora a registar-se na ilha e com origem exatamente na mesma falha que rasga São Jorge, de onde surgiu a erupção que destruiu a freguesia da Urzelina — o sistema vulcânico de Manadas.

Desde as 16h05 do último sábado, 19 de março, já se registaram mais de 1.800 sismos, todos com origem numa falha, que vai de noroeste para sudeste, no segmento entre Velas e Fajã do Ouvidor; e o mais forte dos quais com uma magnitude de 3,6 na escala de Richter. Entre as 22h de terça-feira e as 10h de quarta-feira, um intervalo de 12 horas, foram sentidos 20 sismos, contabiliza o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) em comunicado. O mais forte, de magnitude 2,7, registou-se às 06h53 desta quarta-feira. Precisamente na Urzelina.