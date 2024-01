Uma mulher e um homem, ambos na casa dos 30 anos, uma relação marcada por violência doméstica, psicológica e física, anos de desentendimentos até ao divórcio. Separam-se com um passado pesado. No meio, uma filha de sete anos. O caso arrasta-se em tribunal e a situação chega ao For2Parents, programa de intervenção da Escola de Psicologia da Universidade do Minho para pais separados ou divorciados, em conflito coparental, por questões relacionadas com a guarda ou custódia dos filhos. A filha estava sinalizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

O apoio começa com resistência dos dois lados. Numa das sessões, a mulher lê uma carta de uma criança, que podia ser a sua filha (mas não é), sobre como está a viver um divórcio. As palavras mexem com aquela mãe, que também é filha de pais separados, experiência ali revivida de perdas afetivas, o mergulho na sua própria história. Para ela, é o clique para perceber que é necessário encontrar formas de entendimento. E é precisamente isso o que acontece com a ajuda do projeto For2Parents, que ajuda ex-casais a identificarem questões relacionais e emocionais não resolvidas que interferem com o exercício efetivo da coparentalidade. Um caso com desfecho bem sucedido: a filha deixou de ser considerada uma criança em risco.

