“O Silêncio e o Medo”: quanta História está guardada na vida de Nina Simone?

Os processos criativos de David Geselson são sempre longos e complexos. A pesquisa demora anos e é organizada como um plano de estudos, com tempo definido para cada tema. Segue-se a escrita, a fase solitária, e depois o caos (mas o caos bom), quando o texto é partilhado com os atores e é reformulado consoante as sugestões de cada um. “O Silêncio e o Medo” ocupa o palco da Sala Garrett, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, entre quinta-feira, 6 de janeiro, e sábado, dia 8, e até chegar ao resultado que pode agora ser visto em cena foram necessários três anos e meio de trabalho.

Esta é a história de Nina Simone, mas não é apenas a história de Nina Simone. Através dela, e de cenas que retratam vários momentos da sua vida, viaja-se pela herança que a própria Eunice Waymon (o nome verdadeiro da cantora e compsotora) carrega. Tetraneta de um nativo americano e de uma escrava africana, Nina Simone é o exemplo de um mundo de desigualdades e exploração — uma bagagem tão pesada que acabaria por lhe dar a revolta necessária para assumir na primeira pessoa o ativismo social e político que também a definiu.

O encenador francês David Geselson junta neste espetáculo factos biográficos e históricos, gritos de raiva e reflexões solitárias. A realidade mistura-se com a ficção, tal como já vem sendo habitual no seu currículo — em “En Route-Kaddish”, de 2014, tinha um diálogo fictício com o avô judeu; em “Doreen”, de 2016, partiu do suicídio do filósofo André Gorz e da mulher. Esta é a primeira vez que não integra o elenco, mas isso até estava previsto acontecer em Lisboa, com o papel de Jean-Louis. Porém, a ideia ficou novamente adiada por ter atualmente outra peça em cena em Paris (“La Cerisaie”, com o português Tiago Rodrigues).

“O Silêncio e o Medo” tem atores franceses (Marina Keltchewsky, Samuel Achache) e norte-americanos (Dee Beasnael, Jared McNeill, Kim Sullivan). No D. Maria II haverá também legendas em português durante as quase duas horas de espetáculo. Antes da estreia ao vivo — em 2021 a peça fez parte do cartaz da sala online do teatro —, David Geselson falou com o Observador sobre o que mais o inquietou durante a pesquisa que fez e sobre a descoberta dos atores afro-americanos perfeitos para a peça, atores que encontrou durante um estágio que o levou até Nova Iorque.