O último capítulo de João Sousa, o melhor de sempre que podia ter sido tudo e escolheu ser tenista

Pelo meio, foi fazendo história nos Grand Slams. Ao todo, João Sousa participou nos quatro principais dos quatro Majors em 38 ocasiões, tendo chegado à quarta ronda do US Open e de Wimbledon em 2018 e ficando ainda três vezes na terceira ronda do Open da Austrália – parâmetro este ano superado por Nuno Borges, que chegou à quarta – e cinco na segunda ronda de Roland Garros. Foi nos pares, porém, que teve voos mais altos: chegou às meias-finais do Open da Austrália de 2019, ao lado do argentino Leonardo Mayer, esteve três vezes nos quartos de final do US Open e em 2018 disputou mesmo a final do Masters 1.000 de Roma em parceria com Pablo Carreño Busta, acabando por perder para os colombianos Juan Sebastián Cabal e Robert Farah.

Esse ano de 2018, porém, foi muito mais do que a quarta ronda do US Open e de Wimbledon e a final de pares do Masters 1.000 de Roma. Em Portugal, o sítio de onde João Sousa saiu para ir à procura de uma carreira internacional, o Estoril Open continuava sem um vencedor português – a final perdida de Frederico Gil em 2010, contra Albert Montañés, era ainda o melhor resultado de um tenista nacional na terra batida do ATP 250. A viver um dos melhores anos da carreira e já com dois títulos no bolso, porém, João Sousa apareceu no Estoril com vontade de dar uma alegria aos milhares de pessoas que foram alimentando esperança ao longo de uma semana.

Começou por deixar para trás Daniil Medvedev, eliminando depois o compatriota Pedro Sousa antes de ultrapassar Kyle Edmund e Stefanos Tsitsipas. Na final, enfrentava Frances Tiafoe, presença habitual no Estoril Open e tido como rapaz da casa apesar de ser natural do longínquo Maryland nos EUA. Venceu o norte-americano em dois sets, tornou-se o primeiro e único português a ganhar o ATP 250 nacional e deixou três mil pessoas a cantar o hino nacional em pleno Estoril. Cinco anos depois de Kuala Lumpur, três depois de Valencia, João Sousa vivia o dia mais bonito da carreira a pouco mais de 300 quilómetros de casa.