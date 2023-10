Se alguém é vigiado pelos serviços secretos, se os seus planos são constantemente castrados, se é assediado e perseguido, o que faz? Ou luta contra a própria ambição e sonhos e remedeia-se com uma vida sem levantar ondas; ou junta-se àquele que era o inimigo para poder usar as ferramentas a seu favor. Foi pelo menos essa a lógica que Karel Koecher usou quando decidiu colaborar com os serviços secretos checoslovacos nos anos 60.

De repente, estava nos EUA a pedir asilo, juntamente com a mulher, Hana — como se estivesse a fugir ao comunismo. Daí até construir uma carreira académica e se infiltrar na CIA foi uma viagem alucinante, agora descrita no livro O Último Homem Honesto (da Bertrand Editora), de Benjamin Cunningham.

O autor começou a ouvir histórias aleatórias quando era jornalista em Praga, República Checa. Rapidamente foi descobrindo mais detalhes que o fascinaram, como o facto de Koecher ter passado no teste do polígrafo para entrar na CIA quando já era espião ou como, ao ser detido anos mais tarde, conseguiu convencer Donald Regan e Mikhail Gorbachev a ser trocado pelo mais famoso dissidente daquela época.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.