(Artigo em atualização)

O Supremo Tribunal confirmou esta sexta-feira que os juízes desembargadores Rui Rangel e Vaz das Neves, assim como o oficial de Justiça Octávio Correia, foram corrompidos pelo empresário José Veiga. O magistrado Sénio Alves salientou que todos os arguidos tiveram intervenção no crime de corrupção que visava beneficiar um processo de Veiga – que acabou atribuído manualmente a Rangel.

O juiz Sénio Alves ainda está a ler a decisão instrutória, que estava marcada para as 14h30 mas que começou mais tarde. Mas confirmou já o crime de corrupção passiva imputado ao oficial de Justiça, que foi praticado em coautoria com os juízes desembargadores.

O processo corre no Supremo por ter como arguidos três magistrados, mas está ainda na fase instrutória.

Vaz das Neves “diz-se inocente”

“Eu sou inocente neste processo”. O antigo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, o desembargador já jubilado Vaz das Neves, reiterou esta tarde de sexta-feira à porta do Supremo Tribunal de Justiça, a sua inocência. Acusado de dois crimes de abuso de poder e de um crime de corrupção passiva – em coautoria com o juiz desembargador Rui Rangel e o oficial de justiça Octávio Martins – por alegadamente ter sido corrompido pelo empresário José Veiga, Vaz das Neves tem mantido sempre que nada fez de ilegal.

O caso de corrupção que abalou o Tribunal da Relação de Lisboa e que levou também à acusação de uma outros 14 arguidos (entre eles a juíza Fátima Galante e Luís Filipe Vieira) terá hoje desenvolvimentos. Magistrados, advogados, empresários e todos os arguidos que terão ajudado o conhecido juiz Rui Rangel (entretanto demitido) vão ou não a julgamento por dezenas de crimes de corrupção, fraude fiscal, abuso de poder e falsificação?

No total são 17 os arguidos. Além dos juízes desembargadores, Rui Rangel, Fátima Galante (entretanto aposentada compulsivamente) e Vaz das Neves (já jubilado), são também acusados um funcionário judicial, dois advogados, e vários empresários, como Luís Filipe Vieira e José Veiga.

O Ministério Público concluiu que Fátima Galante, assim como uma antiga companheira de Rangel, ajudavam o desembargador Rui Rangel a redigir os seus acórdãos a troco de dinheiro. Além destas decisões a meias, Rangel é também acusado de ter sido corrompido para favorecer decisões judiciais.

O escândalo que abalou a credibilidade do Tribunal da Relação de Lisboa rebentou em 2018, com a acusação a ser proferida em 2020. Agora o Supremo Tribunal decidirá se o caso tem provas suficientes contra todos os arguidos e dos crimes que lhes são imputados para avançar para julgamento.