Nada feito. Apesar de o PS garantir que se esforçou para tentar um “equilíbrio” na negociação das alterações de regras do Parlamento — à cabeça, o modelo dos debates com o primeiro-ministro –, a oposição ironiza com as “cenouras” que os socialistas acenam para mostrar abertura ao diálogo. E garante que esta é mais uma prova de que a maioria absoluta do PS vai “impor-se” e esmagar a oposição, mas também “pôr o Parlamento subjugado, de joelhos”, caso não aproveite os derradeiros dias de negociação para mudar de posição, como desafia o PSD.

No texto comum que os deputados começarão a votar na próxima semana se todos concordarem com os seus moldes, e a que o Observador teve acesso, estão incluídos os pontos em que deverão conseguir fechar acordo. Mas estes são escassos e em questões pouco mediáticas, embora ajudem, nalguns casos, à organização dos grupos parlamentares ou permitam aos partidos ter mais iniciativa parlamentar — o PS quer reforçar os direitos dos partidos para agendarem debates potestativos (cuja realização é obrigatória) e “melhorar” os moldes do intrincado processo orçamental.

Com os direitos dos deputados únicos a serem reforçados, também há quem olhe na oposição com ceticismo para essas cedências, associando-as a um esforço do PS para não ficar sozinho na hora da votação e garantir o apoio do PAN e do Livre.

Certo é que no ponto mais quente — o modelo dos debates que contarão com o primeiro-ministro, que antes era quinzenal e hoje em dia é bimensal — a garantia é uma: “Não houve entendimento possível”. Mesmo que o PSD ainda faça um apelo final: “Se o bom senso chegar, mesmo que tarde, é sempre bem vindo…”.

