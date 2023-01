Um metalúrgico, um representante da comunidade indígena, um jovem portador de deficiência, uma catadora de lixo, um professor de português e até um nadador de 10 anos. Estes foram alguns dos escolhidos para entregar este domingo a faixa presidencial a Lula, um gesto simbólico que acontece quando um novo Presidente é indigitado. A tradição diz que deve ser o chefe de Estado que cessa funções a fazê-lo, mas Jair Bolsonaro faltou à tomada de posse após ter viajado para os Estados Unidos na última sexta-feira — e o momento inédito acabou por emocionar Lula.

Este grupo de pessoas foi escolhido por “simbolizar a riqueza e a diversidade do povo do Brasil”. E espelha aquilo que Lula da Silva quer deste mandato: a aposta na educação e no ambiente, o fim das desigualdades e a defesa de que todos devem ter “os mesmos direitos e oportunidades”. “Foi para combater a desigualdade e suas sequelas que nós vencemos a eleição. Esta será a grande marca do nosso governo”, afirmou o novo Presidente durante o discurso no Planalto.

Estas políticas vão, na ótica do novo Presidente, transformar o Brasil, tornando-o um “país grande, próspero, forte e justo”. Lula da Silva definiu a sua política como sendo centrada na “solidariedade e na participação política e social”, ao contrário da que foi seguida no Brasil nos últimos quatro anos, que se baseou no “individualismo, na negação da política e na destruição do Estado em nome de supostas liberdades individuais”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.