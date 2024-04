Os vencedores, os vencidos e a obsessão do Congresso do CDS

Ninguém viu André Ventura no Congresso do CDS — mas, na realidade, ele estava em todo o lado. O líder do Chega serviu de símbolo para o fracasso e de alarme para a sobrevivência. Durante 50 anos, o CDS foi o partido dos ex-combatentes, dos militares, dos polícias, da Igreja e da família — e foi também o único partido que votara contra a Constituição, o que fazia dele um elemento do regime que estava ligeiramente (muito ligeiramente) à parte do regime. Mas, subitamente, surgiu André Ventura e, sem aparente esforço, pegou em algumas das causas do CDS e transformou-as num milhão de votos e em 50 deputados. Ouvindo tudo o que se passou no Congresso deste fim de semana, conclui-se que uma parte substancial do CDS tem convicções fortes sobre o que aconteceu. Como sempre, é preciso voltar a Diogo Freitas do Amaral. Há muitos, muitos anos, o fundador do partido detetou um dos problemas genéticos do partido: os dirigentes estavam à esquerda dos militantes e os militantes estavam à esquerda dos eleitores. Agora, alguns no CDS (atenção: não todos) parecem querer corrigir isso, para alinharem o partido com aquilo que veem acontecer no Chega: se os eleitores estão à direita, os militantes devem segui-los; e, se os militantes se moverem, os dirigentes deverão ir atrás deles. Em entrevista à Rádio Observador, Manuel Monteiro teve um desabafo revelador: “Não foi o Chega que inventou bandeiras, foi o CDS que as perdeu”. Lamentavelmente para o CDS, perder uma bandeira é fácil; recuperá-la, é difícil. No discurso que fez do palanque, a dada altura Telmo Correia afirmou: “Não nos esqueçamos nunca que o nosso principal adversário são as esquerdas”. Como diria uma certa figura histórica, o adversário do CDS pode estar à esquerda, mas o inimigo está à direita.