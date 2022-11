Pedro Passos Coelho tentou retirar-lhes a influência, Rui Rio recuperou-os, Carlos Moedas não teve força para os afastar e Luís Montenegro levou um deles para a direção do partido. Daniel e Rodrigo Gonçalves, pai e filho, respetivamente, são há muito uma das famílias mais poderosas do PSD, em particular na região de Lisboa, apesar dos vários casos em que se têm visto envolvidos ao longo da última década.

Desta vez, e tal como Isaltino Morais, a família Gonçalves está novamente na mira da Justiça por suspeitas de crimes de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação devido a questões ligadas a projetos empresariais e imobiliários. Isaltino e Rodrigo Gonçalves, o mais novo do clã, são os dois principais alvos desta investigação, mas também a mulher deste último, que exerce funções no departamento jurídico da Câmara de Odivelas, e o pai, Daniel Gonçalves, podem ser visados por esta investigação.

