Foram as primeiras jornadas parlamentares de Paula Santos, a sucessora de João Oliveira, como líder da bancada do PCP. E acabaram, esta terça-feira, em Palmela, com um sabor agridoce: o partido anunciou propostas nas mais variadas áreas para contrariar o aumento do custo de vida (quase todas repetidas ou recuperadas do Orçamento do Estado) mas, com a maioria absoluta do PS, o chumbo é quase certo. Nada que faça a magra bancada comunista desistir, assegura a líder, mesmo contra os “abusos” da maioria e as políticas de “liberalização e privatização” do PS — a “rua, que tem muita força”, fará o resto da oposição.

A dirigente comunista, que recentemente passou a integrar a Comissão Política do Comité Central (um dos órgãos mais restritos do PCP) garante que o PCP está mesmo a ser alvo de uma operação de ataque por ser um partido que “incomoda” no meio de uma tendência para o “pensamento único”. Nomeadamente na Ucrânia, onde insiste em apontar culpas aos EUA e à NATO — a quem chama responsáveis por continuar a guerra — e acusa Portugal de ter uma posição “seguidista” e “subalterna”.

