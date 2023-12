Anos e anos depois de ter começado a sonhar com este momento, ele chegou: Pedro Nuno Santos é candidato a primeiro-ministro — mas os motores dessa candidatura ainda estão a aquecer. Com apoiantes dos dois lados da disputa interna a pedir que o congresso seja de paz para que o PS possa pensar sem distrações na campanha para as eleições legislativas, Pedro Nuno tem várias preocupações na cabeça: primeiro, retirar da pele o rótulo de “arrogante” e apresentar-se com humildade ao país; depois, preparar medidas concretas — e fazer gestão de expectativas — para o que aí virá. Uma coisa é certa: ninguém no PS lhe exige, para já, uma vitória confortável no dia 10 de março — e há quem antecipe “um ciclo Ferro Rodrigues”.

Em política, a gestão de expectativas pode ajudar a construir uma vitória ou a destruir um resultado. E, no caso de Pedro Nuno Santos, as expectativas eram muitas. Com uma candidatura que vinha sendo idealizada há anos, entre os apoiantes do agora candidato a primeiro-ministro chegou a sonhar-se com percentagens estrondosas, a superar os 70%. O resultado final (62%, contra os 36% de José Luís Carneiro), assim como diferenças mais curtas do que se esperava em distritos importantes, ajudou a moderar as expectativas e a “não permitir excessos de confiança”, como descreve um apoiante envolvido na campanha. E essa gestão de expectativas já se faz quando o assunto é o país, e não só o partido.

A análise dos resultados traz uma certeza para o futuro: a vitória foi clara, mas não esmagadora. José Luís Carneiro apressou-se a vir reclamar a vitória mais alta de qualquer um dos derrotados dos últimos anos (José Sócrates teve 79,7% dos votos contra 16% Manuel Alegre e 4% de João Soares; António José Seguro conquistou 67,9% contra os 32% de Francisco Assis; António Costa chegou aos 67,7% contra Seguro, que nessa votação teve 31,5%). No Porto, um dos distritos mais disputados, a diferença foi de cerca de 1300 votos. Para os apoiantes de Pedro Nuno, os números até podem trazer uma vantagem: segurar o candidato e evitar “deslumbramentos” ou “ajustes de contas”. “Um resultado esmagador não seria bom conselheiro na gestão dos equilíbrios internos”, aponta outro pedronunista.

