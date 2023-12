Em pleno centro de Lisboa, as obras decorrem a todo o gás. O teatro que Almeida Garret imaginou para o Rossio ficará pelo menos mais um ano fechado, garante Pedro Penim, que prevê abrir as portas do Teatro Nacional D. Maria II (TNDII) em janeiro de 2025. O criador e fundador do Teatro Praga acaba de vencer o concurso público para a direção da instituição, que dirige já desde 2021, depois de ter sido chamado a assumir a posição de Tiago Rodrigues quando este rumou ao Festival de Avignon.

O segundo mandato, que inicia a 1 de janeiro e termina em 2027, servirá para correr mais riscos. “No primeiro mandato tinha a Odisseia Nacional em mãos, não tinha capacidade de o fazer. Agora há todo um espaço de pensamento no sentido da desfragmentação do poder”. Como será o futuro? É o que antecipa em entrevista ao Observador, horas antes de partir para Loulé, onde entre 14 e 16 de dezembro participa no evento “Cenários Futuros”, o terceiro evento de pensamento desenvolvido pelo Teatro Nacional D. Maria II, no âmbito da Odisseia Nacional, com o objetivo de refletir sobre o país e a cultura.

Em 2024, o TNDII continuará com programação por todo país, numa Odisseia Nacional menos ambiciosa — este ano foram 93 municípios, no próximo serão 38 —, mas tornará a Lisboa, com uma programação espalhada por diversos espaços e dedicada às comemorações dos 50 anos do 25 de abril.

