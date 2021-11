Pedro Santos Frazão. "No dia a seguir às eleições, qualquer líder do PSD estará a falar com o Chega"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Assegura que o Chega preferia deixar cair um Governo de direita a ser “manietado” pelo PSD, ri-se quando fala das outras forças de direita e deixa uma garantia: no dia a seguir às eleições, diz Pedro Santos Frazão, vice-presidente do Chega, o PSD será obrigado a conversar com o partido — seja o líder Paulo Rangel (cujo discurso, mais “de direita e conservador”, lhe agrada mais) ou Rui Rio (que arruma na “ala esquerda” do PSD).

Nos Açores, o acordo entre os dois partidos esteve por um fio e acabou por ser salvo pelo deputado regional do Chega, contra as indicações de André Ventura. Mas Frazão, entrevistado na Vichyssoise, programa da rádio Observador, não vê aqui nenhuma “fragilização” do líder, embora reconheça que o Chega atravessa um período de “dores de crescimento” e soma alguns erros de casting — o antigo presidente da Mesa Nacional do Chega, Luís Graça, é alvo do ataque mais direto: “Se tivesse vergonha na cara continuava desaparecido na mapa”.

O outro ataque fica reservado para Joacine Katar Moreira, que atacou de forma polémica no Twitter, há semanas. Nesta entrevista, diz que até era capaz de pedir desculpa à deputada, mas insiste que a culpa foi da ex-Livre por se “manifestar contra a portugalidade” e “destilar ódio contra o próprio país”.

Há umas semanas esteve envolvido numa polémica que começou no Twitter, onde publicou uma fotografia relativa à deputada Joacine Katar Moreira. Onde se lia descolonizar passou a ler-se “desconizar”. O que queria dizer com “desconizar” a Assembleia da República?

Isso não é uma Vichyssoise, é um gaspacho frio, já com quatro semanas e muito azedo. É daqueles fait divers que acontecem e já passou. O Twitter é uma rede onde por vezes se escrevem coisas um bocadinho no limite; eu falei e expliquei e da minha perspetiva é um episódio que está fechado.