Plano de emergência na saúde. Nos governos de Costa entidades da Saúde adjudicaram mais de 2 milhões ao grupo IQVIA

Pedro Nuno Santos questionou recentemente a contratação de uma consultora privada, a IQVIA Solutions, para colaborar na elaboração do plano de emergência para a Saúde. A socialista Marta Temido juntou-se à crítica ao Governo e disse “não ter memória nenhuma” de contratos celebrados com esta empresa por parte do ministério da Saúde durante o período em que assumiu a pasta da Saúde. Mas afinal, quantas vezes foi contratada a IQVIA? O Ministério da Saúde, liderado por Ana Paula Martins, garante ao Observador estar a fazer um levantamento sobre o histórico de contratações à IQVIA (que será divulgado esta semana), mas até que esteja pronto resta uma pesquisa no Portal Base para obter uma resposta. Durante o período de governação de António Costa foram celebrados 3 contratos entre a IQVIA Solutions e entidades públicas, num total de 198 mil euros — nenhum dos contratos foi diretamente com a secretaria-geral do Ministério da Saúde. A estes acrescem 51 contratos, celebrados com a empresa IASIST Portugal, que pertence ao mesmo grupo empresarial, que representam um montante total de 1,9 milhões de euros.

No período de governação de António Costa (de novembro de 2015 a abril de 2024), várias entidades públicas do universo da Saúde recorreram ao grupo IQVIA Holdings, sediado nos Países Baixos, que detém não apenas a consultora IQVIA Solutions (que agora colaborou na elaboração do plano de saúde apresentado pelo Governo de Montenegro), como também outras três empresas: são elas a IASIST Portugal, a IQVIA II Technology Solutions Portugal e a Evigrade Health Care Research and Consulting. Estas vão, em breve, fundir-se na IQVIA Solutions, como avançou o Página Um.

Não há registo (até ao momento) de contratos celebrados entre as duas últimas empresas e entidades públicas no Portal Base, mas o mesmo não acontece com a IQVIA Solutions e a IASIST Portugal, segundo um levantamento feito pelo Observador.