O que muda nos centros de saúde, nas urgências, na resposta às grávidas e nas cirurgias? Todas as medidas do Plano de Emergência

Maior acesso a médicos de família, menor congestionamento das urgências hospitalares, maior capacidade de resposta na Obstetrícia, recuperação das listas de espera de cirurgias e consultas e fortalecimento da resposta em saúde mental. É nestas cinco áreas de atuação, as mais prioritárias, que se foca o Plano de Emergência e Transformação na Saúde, apresentado esta quarta-feira pelo governo.

Sem pretender “vender a ilusão” de que as dificuldades na área da saúde se vão resolver rapidamente, Luís Montenegro sublinhou a intenção de utilizar toda a capacidade disponível — não só do SNS, mas também dos setores privados e social — para aumentar a resposta à população. “Não temos nenhuma pretensão de vender a ilusão que amanhã, nas próximas semanas, nos próximos meses, todos os problemas, que são muitos, profundos e estruturais no SNS, vão ser resolvidos”, disse o primeiro-ministro.

Por isso, o plano, preparado por um grupo de 13 peritos, prevê a implementação de medidas com três níveis de prioridade: as urgentes (que se espera que venham a gerar resultados no espaço de três meses), as prioritárias (com resultados esperados até final do ano) e as estruturais (num prazo de dois anos).

O Governo dividiu o plano de emergência a aplicar no SNS em cinco eixos centrais: Resposta a tempo e horas, focado na redução das listas de espera, com destaque para a área da Oncologia; Bebés e mães em segurança, com medidas dirigidas à Obstetrícia; Cuidados urgentes e emergentes, com medidas para descongestionar as urgências; Saúde próxima e familiar, destinado a aumentar o acesso aos centros de saúde e Saúde mental, com medidas de reforço da resposta.

Apesar de ter sublinhado que o SNS é a “base do programa”, Luís Montenegro explicou que o governo vai reforçar a cooperação com os setores privado e social, “em regime de complementaridade”.

Cirurgias e consultas de especialidade