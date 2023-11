Licenciou-se em medicina, mas nunca exerceu. Nos seis anos em que estudou para concluir o curso, Afonso Pinheiro já pensava em criar a sua própria empresa. Aliás, no secundário, quando teve de escolher a área que queria seguir no ensino superior, estava “bastante indeciso entre ir para gestão ou para medicina”, mas sabia que “se fosse para medicina poderia ser gestor” enquanto o contrário não seria possível.

Após o fim da licenciatura, Afonso Pinheiro trabalhou alguns anos por conta de outrem, até que uma viagem ao México, onde foi confrontado com elevados tempos de espera em restaurantes, fez com que começasse a ficar “entusiasmado com o setor da restauração”, uma vez que se apercebeu da “falta de otimização” existente. Foi quando surgiu a ideia de criar a Pleez, empresa de que é CEO e que se lançou no mercado em pleno pico da pandemia.

Quando apareceu, a startup disponibilizava aos restaurantes uma solução que, através de um QR Code, permitia que os clientes explorassem o menu, pedissem a refeição e pagassem a partir do próprio telemóvel, sem terem de chamar um funcionário. O empresário afirma que a possibilidade de ver a ementa em formato digital era a que mais interessava às pessoas, ainda que também tivesse vantagens para os negócios. Até porque, diz, há aí “um certo dinamismo”, que se reflete na possibilidade de alterar a carta ao minuto. Por exemplo, “se não tenho camarão, tiro todos os pratos de camarão do menu naquele momento” e essas opções deixam de ser apresentadas aos consumidores.

