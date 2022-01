Poetria: a história da livraria do Porto que sobreviveu ao despejo, mudou de casa e agora quer chegar a todos

“Foram dois anos muito duros, mas que valeram a pena”

Dois anos depois, Nuno e Francisco foram surpreendidos com um novo obstáculo. Em outubro de 2019 era anunciado o fim das Galerias Lumière, cuja administração tinha a intenção de transformar o edifício num hotel, os comerciantes queixavam-se da pressão exercida para chegarem a um acordo para saírem, da falta de comunicação e dos erros relativamente aos contratos de arrendamento. Muitos acordaram indemnizações e saíram, mas Francisco Reis e Nuno Queirós Pereira resistiram a todas as ordens de despejo e rejeitaram qualquer indemnização por parte da empresa imobiliária proprietária, por considerarem que o contrato de aluguer seria válido até 2025.

O anúncio feito nas redes sociais da livraria suscitou uma onda de solidariedade quase imediata, com direito a uma petição pública e várias mobilizações cívicas contra o encerramento definitivo, mas durante mais de dois anos a Poetria viveu dias de angústia e incerteza. “Não havia limpeza, nós é que tínhamos de abrir as portas para a rua, sentimos mesmo bullying”, recorda Francisco Reis ao Observador.

Logo no final de 2019, Nuno e Francisco reuniram-se com o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, que lhes prometeu uma solução, mas a pandemia atrasou o processo, obrigou a Poetria fechar as portas temporariamente, deixou quebras significativas na faturação, projetos na gaveta e mesmo as vendas online “foram residuais”.

Só durante a Feira do Livro do ano passado é que Rui Moreira, acompanhado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou a banca de Nuno e Francisco e lhes anunciou uma nova morada, a 100 metros da casa original. “Felizmente a autarquia percebeu que a Poetria é mais do que uma empresa, é um ativo cultural da cidade, sendo também uma editora que dá voz a tantos talentos do Porto. Foram dois anos de luta muito duros, mas valeram a pena”, afirmou Nuno Pereira ao Observador em setembro passado, numa altura em que a câmara aprovou por unanimidade a decisão de ceder o espaço no número 115 da Rua de Sá Noronha, através de um contrato de dois anos renovável e uma renda mensal “simbólica” de 50€.

“É uma loja francamente maior, com dois andares, onde podemos organizar eventos como apresentações de livros ou debates. Nunca foi utilizada antes, por isso serão necessárias algumas obras no chão, que está em bruto, e na parte de eletricidade”, adiantou o responsável na época. Após um período de remodelações profundas, Nuno e Francisco transportaram em caixas os mais de seis mil livros de teatro, poesia, ficção, edições infantis e de língua inglesa — Edgar Alan Poe, Adília Lopes, Jorge de Sena, Fernando Pessoa, Bocage ou Vasco Graça Moura são apenas alguns exemplos — de um espaço para o outro e este mês abriram as portas ao público. “Sim, ainda faltam algumas coisas como desempacotar e organizar livros, comprar um letreiro, pendurar luzes e um novo vinil para escrevermos poemas, mas as saudades apertam e a ânsia de partilharmos a nova casa da Poetria também”, anunciaram recentemente nas redes sociais.